Поздравили российского президента киберспециалисты ГУР МО Украины вместе с активистами группы "ВО Team". Об этом сообщают источники 24 Канала в ГУР.

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Атака произошла из-за низкой квалификации киберспециалистов России

Благодаря "Правосудию" происходит электронный документооборот во всех российских судах. Через нее подаются судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, а также получают консультации по судебным делам.

Поэтому, как говорят источники в ГУР, атака 7 октября парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя,

– рассказали источники 24 Канала.

В военной разведке объяснили, что такая массированная кибератака стала возможной из-за низкой квалификации специалистов по кибербезопасности России, а еще – из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности, в частности, "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

В России "лежит" автоматизированная судебная система / Фото "ВО Team"