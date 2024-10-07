Привітали російського президента кіберфахівці ГУР МО України разом з активістами групи "ВО Team". Про це повідомляють джерела 24 Каналу у ГУР.

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Атака сталася через низьку кваліфікацію кіберфахівців Росії

Завдяки "Правосудію" відбувається електронний документообіг у всіх російських судах. Через неї подаються судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, а також отримують консультації щодо судових справ.

Тож, як кажуть джерела в ГУР, атака 7 жовтня паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу,

– розповіли джерела 24 Каналу.

У воєнній розвідці пояснили, що така масована кібератака стала можливою через низьку кваліфікацію фахівців з кібербезпеки Росії, а ще – через "дірки" в розпіарених російських системах кібербезпеки, зокрема, "Лабораторії Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".

У Росії "лежить" автоматизована судова система / Фото "ВО Team"