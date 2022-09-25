У Дагестані стрілянина на мітингах проти мобілізації

Повідомляють, що жителі селища Ендірей, Республіка Дагестан, вийшли на масовий протест проти мобілізації, оголошеної путіним. Вони не збираються розходитись навіть попри те, що ситуація загострюється.

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На кадрах видно, як приблизно дві сотні людей зібралися і перекрили трасу. Місцева міліція відкрила стрілянину у повітря, намагаючись розігнати протестувальників.

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Стрілянина не зупинила учасників протесту. Схоже, навпаки – ще більше їх розізлила. Люди почали кричати та намагалися забрати зброю і тих, хто стріляв.

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Почалася штовханина з поліцією. Чи є постраждалі або затримані – невідомо.

У Дагестані і до цього була "прихована мобілізація"

Informnapal повідомляв, що Дагестан зберігає першість серед суб'єктів росії за кількістю поіменно встановлених, ліквідованих в Україні військовослужбовців, вихідців з Дагестану.

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