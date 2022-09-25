В Дагестане стрельба на митингах против мобилизации

Сообщают, что жители поселка Эндирей, Республика Дагестан, вышли на массовый протест против мобилизации, объявленной путиным. Они не собираются расходиться даже несмотря на то, что ситуация обостряется.

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На кадрах видно, как около двухсот человек собрались и перекрыли трассу. Местная милиция открыла стрельбу в воздух, пытаясь разогнать протестующих.

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Стрельба не остановила протестующих. Похоже, наоборот – еще больше их разозлило. Люди начали кричать и пытались забрать оружие и стрелявших.

Началась толкотня с полицией.

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В Дагестане и до этого была "скрытая мобилизация"

Informnapal сообщал, что Дагестан сохраняет первенство среди субъектов россии по количеству поименно установленных, ликвидированных в Украине военнослужащих, выходцев из Дагестана.

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