В сети появляются сообщения, что жители Дагестана планируют сорвать мобилизацию, пишет 24 канал. В частности, в течение 25 сентября в Дагестане шли митинги, на которых требовали остановить мобилизацию.
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Партизаны сделали предупреждение сторонникам мобилизации
На фоне мобилизации в Дагестане решили создать партизанское движение, которое уже 26 сентября начнет охоту на всех, кто помогает мобилизации.
Партизаны предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не будет в безопасности. Партизаны заявляют, что уже 26 сентября все увидят их план.
Сегодня начало вашего быстрого конца Иншалла!,
– заявили партизаны.
Что происходит в Дагестане
В Дагестане вспыхнули протесты с требованием остановить частичную мобилизацию на Кавказе. В соцсетях жители республики призывают бунтовать против путина и его убийственных законов.
Как сообщали в разведывательном сообществе Informnapal, Дагестан сохраняет первенство среди субъектов россии по количеству поименно установленных военнослужащих выходцев из Дагестана, ликвидированных в Украине.
Следует отметить, что силовики пытались разогнать людей на митингах, выстрелив в воздух. Однако люди отказались расходиться даже несмотря на то, что ситуация обострялась.
В Махачкале, где также продолжались протесты, люди выражали возмущение, что российские власти решили "утилизировать" их детей. В местных телеграм-каналах людей призывают не быть пассивными и препятствовать задержанию других. При этом в сети публиковали кадры жестоких задержаний.
Как известно, 21 сентября в россии объявили о частичной мобилизации и планируют призвать 300 тысяч резервистов. Однако в оппозиционных СМИ появилась информация, что в ряды вооруженных сил россии могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек.
При этом уже 28 сентября россия готовится закрыть границу для подлежащих мобилизации мужчин.
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