О том, что мужчинами мобилизационного возраста запретят выезжать из россии, журналистам "Медузы" сообщил источник, близкий к администрации президента россии.

Кстати Пачки рапортов с отказами оккупантов: в ВСУ показали, куда делась хваленая "вторая армия"

Россиянам придется идти в военкомат, чтобы уехать за границу

Сообщается, что вероятная дата введения запрета – 28 сентября. Еще один источник, который тоже близок к администрации путина, говорит, что запрет будет введен после "референдумов", проводимых на оккупированных территориях Украины.

Инсценирование волеизъявления россияне планируют завершить вечером 27 сентября.

Собеседник "Медузы" отметил, что в россии введут так называемые "выездные визы". То есть военнообязанным россиянам для того, чтобы покинуть россию, придется получать разрешение от военкомата.

Следует отметить, что россиянам уже начали запрещать покидать пределы своей страны. В сети появились фотографии документов, в которых мужчинам объясняют, почему им запрещен выезд.



Россиян уже не выпускают за границу / Фото Оперативный ВСУ

Россиян заставляют подписывать документы, разъяснившие им, почему их не выпускают за границу.



Россиян не выпускают за границу / Фото Оперативный ВСУ

Россия проводит фейковые "референдумы"

Украинские военные в сентябре начали стремительное контрнаступление, благодаря которому почти полностью деоккупировали Харьковскую область. Также наши защитники пытаются выбить захватчиков на Юге Украины.

На фоне контрнаступления ВСУ россия решила провести псевдореферендумы, которые переносила в течение нескольких месяцев. В частности, 19 сентября гауляйтеры на временно оккупированных территориях Украины объявили о так называемом "референдуме".

К теме Результаты квазиреферендумов "подбили" еще в начале сентября, – перехват СБУ

Они планируют обратиться к владимиру путину, чтобы включить оккупированные территории Украины в состав россии. Путин уже пообещал поддержать фейковые "референдумы".

МИД Украины призвал усилить санкции против россии из-за так называемых "референдумов". Также из-за фейковых "референдумов" Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН.

Отметим, что мировые лидеры заверили Украину в поддержке и подчеркнули, что не будут признавать какие-либо фикции оккупантов. Также президент США Джо Байден сказал, что Америка осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий россией.

Путин объявил мобилизацию в россии

Из-за удачного контрнаступления ВСУ и безумных потерь в россии 21 сентября объявили о частичной мобилизации. В россии официально планируют призвать 300 тысяч резервистов.

Однако в российских оппозиционных СМИ появилась информация, что планируют призвать 1 – 1,2 миллиона человек.

Вас это может заинтересовать – в Дагестане массовые протесты из-за мобилизации: смотрите видео