В МИД Украины в комментарии 24 каналу заявили, что страна-оккупант должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН. Именно поэтому Украина требует срочного созыва Совбеза ООН.

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Украина требует срочного созыва Совбеза ООН касательно фиктивных референдумов россии на оккупированных территориях Украины. Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН,

– говорится в сообщении.

Как россия проводит псевдореферендумы на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины россия устроила псевдореферендумы. Фарс продлится с 23 по 27 сентября. Людей ловят на улицах и заставляют "голосовать" под дулами автоматов. В частности, в Херсоне автоматчики ходят по квартирам.

Также россия заставляет "участвовать" в так называемых референдумах военнопленных. В Офисе Президента уже отреагировали. Михаил Подоляк подчеркнул, что все военнопленные являются героями и символами сопротивления. Между тем, действия оккупантов – действия против человечности.

Что говорят в США

Между тем, в США заявили, что уже знают, какие "результаты" псевдореферендумов объявит россия. Карин Жан-Пьер – спикер Белого дома – подчеркнула, что псевдореферендумы будут манипулятивными.

Кроме того, Жан-Пьер добавила, что поспешная попытка провести псевдореферендумы – проявление слабости россии. Представительница Белого дома подчеркнула: США не признают результаты так называемого "голосования".

Жан-Пьер добавила, что это позиция не только Белого дома. Лидеры стран G7 накануне выступили с аналогичным заявлением. Россию будет ожидать ответная реакция в виде новых санкций.

"Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергаем любые сфабрикованные результаты, о которых объявит россия", – заверила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что россия совершила проявление грубого нарушения международного права.

Заметьте – как оккупанты проводят "референдум": смотрите видео