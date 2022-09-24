Пропагандисты сами фиксируют это насилие. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. В частности, фиксируют всех людей, участвующих в этом преступлении.

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Мы рассматриваем это как признание своего участия в преступлении на стороне россии. Мы будем очень плохо относиться только к тем, кто все это организует,

– предупредил политик.

Все военнопленные являются героями

Подоляк подчеркнул, что для Украины все военнопленные являются героями и символами сопротивления, как бы не заставляли их поступать или говорить российские пропагандисты.

Любые действия захватчиков – это действия против человечности. Они нарушают соответствующие конвенции.

"Мы знаем, что это наши люди, абсолютно патриотичные к Украине", – заверил советник.

Что известно о принуждении оккупантов

Оккупанты заставили голосовать на псевдореферендуме даже украинских пленных. Соответствующие сюжеты появились в пропагандистских СМИ.

Сообщения поражают абсурдом. Утверждают, что украинские военнопленные попросили так называемый "парламент" квазиреспублики о присоединении к батальону оккупантов.

Как проходят так называемые "референдумы"

Россияне пытаются провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. На них низкая явка, ведь немногие хотят участвовать в этом преступном "волеизъявлении".

В любом случае так называемые "референдумы" – фикция. Цивилизованный мир их не признает. Однако очевидно, что захватчики нарисуют итоговые цифры.

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