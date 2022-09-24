Пропагандисти самі фіксують це насильство. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Зокрема, фіксують всіх людей, які беруть організаційну участь в цьому злочині.

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Ми розглядаємо це як визнання своєї участі у злочині на боці росії. Ми будемо дуже погано ставитися тільки до тих, хто все це організовує,

– попередив політик.

Всі військовополонені є героями

Подоляк наголосив, що для України всі військовополонені є героями і символами спротиву, що б не змушували їх чинити чи говорити російські пропагандисти.

Будь-які дії загарбників – це дії проти людяності. Вони порушують відповідні конвенції.

"Ми знаємо, що це наші люди, абсолютно патріотичні до України", – запевнив радник.

Що відомо про примус окупантів

Окупанти змусили голосувати на псевдореферендумі навіть українських полонених. Відповідні сюжети з'явились у пропагандистських ЗМІ.

Повідомлення вражають абсурдом. Стверджують, нібито українські військовополонені попросили так званий "парламент" квазіреспубліки про приєднання до батальйону окупантів.

Як проходять так звані "референдуми"

Росіяни намагаються провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. На них низька явка, адже мало хто хоче брати участь у цьому злочинному "волевиявленні".

У будь-якому разі так звані "референдуми" – фікція. Цивілізований світ їх не визнає. Проте очевидно, що загарбники намалюють підсумкові цифри.

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