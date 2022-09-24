У МЗС України у коментарі 24 каналу заявили, що країна-окупантка має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН. Саме тому Україна вимагає термінове скликання Радбезу ООН.

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Україна вимагає термінове скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН,

– мовиться у повідомленні.

Як росія проводить псевдореферендуми на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України росія влаштувала псевдореферендуми. Фарс триватиме з 23 до 27 вересня. Людей ловлять на вулицях та примушують "голосувати" під дулами автоматів. Зокрема, у Херсоні автоматники ходять по квартирах.

Також росія змушує "брати участь" у так званих референдумах військовополонених. В Офісі Президента вже відреагували. Михайло Подоляк наголосив, що всі військовополонені є героями і символами спротиву. Тим часом дії окупантів – дії проти людяності.

Що кажуть у США

Тим часом у США заявили, що вже знають, які "результати" псевдореферендумів оголосить росія. Карін Жан-П'єр – речниця Білого дому – наголосила, що псевдореферендуми будуть маніпулятивними.

Окрім того, Жан-П'єр додала, що поспішна спроба провести псевдореферендуми – прояв слабкості росії. Речниця Білого дому наголосила: США не визнають результатів так званого "голосування".

Жан-П'єр додала, що це є позицією не лише Білого дому. Лідери країн G7 напередодні виступили з аналогічною заявою. На россію очікуватиме відповідна реакція у вигляді нових санкцій.

"Ми разом з нашими партнерами по всьому світу відкидаємо будь-які сфабриковані результати, про які оголосить росія", – запевнила Жан-П'єр.

Речниця Білого дому додала, що росія вчинила прояв грубого порушення міжнародного права.

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