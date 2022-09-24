Провал організації фейкового "волевиявлення" росіяни покладають на місцевих колаборантів. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Провал підготовки

Радник мера Маріуполя розповів, що окупанти підбили підсумки підготовки до псевдореферендуму й залишилися незадоволеними діями маріупольських колаборантів.

Гауляйтери отримали "по шапці", тому що явка наднизька, попри те, що військові "мобільні групи" виловлюють людей по місту. Зрозуміло, що десь вони бюджетників та робітників зігнали, але цього катастрофічно не вистачає для голосів, позаяк урни напівпусті,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, росіяни вирішили змінити тактику й почали приходити "мобільними групами" до людей, які вже працюють на так званих "російських підрядників".

"Вони зустрічали людей "мобільними групами" з автоматниками з дуже простим посилом: або ви зараз голосуєте, або, щонайменше, втрачаєте роботу й заробітну плату. Людей продовжують примушувати йти на псевдореферендум", – додав чиновник.

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Дільниці у "помивочних"

Андрющенко вказав, що окупанти встановили у місті декілька "виборчих наметів" на місці "мобільних душів".

Ось у цих "помивочних" без внутрішнього обладнання розташовані виборчі дільниці у місцях "найбільшої концентрації людей". Охочих не так багато – урни напівпусті. Пропагандисти знімають свої ролики, намагаються збільшити широким кутом об'єктивів кількість людей, однак там дуже просто можна побачити, що в урнах немає бюлетенів,

– запевнив радник мера міста.

На його думку, це означає, що на "дільницях" насправді немає людей.

"Значна частина маріупольців дослухались до порад мерії щодо поведінки на "референдумах" й просто виїхали з міста – на узбережжя, до Маріупольського району по селах й переховуються від примусових заходів. Зрозуміло, що для "результатів" це не має ніякого значення. Намалюють вони все, що треба", – підкреслив чиновник.

За його словами, у донецьких та маріупольських пабліках шириться лозунг пропагандистів "за що воюємо, за те й голосуємо", який, нібито, має стимулювати маріупольців йти на "дільниці".

"Вони 8 років кажуть, що нібито Донбас воює за російську мову, самовизначення, автономію й виконання "мінських угод". Тепер виявляється, що він воює за росію. Зрештою, хоча б тут почали зізнаватися", – розповів радник.

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Чи буде мобілізація

Андрющенко зауважив, що райони, де проводять псевдореферендуми, росіяни одразу анексують.

Ніхто не буде гратися у відтерміновану історію. Після референдуму вони швидко мали б оголосити мобілізацію і "дозбирати" всіх тих, кого мали мобілізувати. Чоловіки Маріуполя не чують, що кажуть російські пропагандисти. До тих голосів треба було б дослухатися, бо потім дуже легко зрозуміти, що буде відбуватися,

– пояснив чиновник.

З його слів, пропагандисти кажуть, що "відстоювати російські інтереси" повинні ті, "хто доєдналися до росії прямо зараз".

"Мобілізація українців буде дуже швидкою і потужною. Це стосується не лише Донецької та Луганської областей, але й Запоріжжя та Херсонщини", – резюмував радник мера Маріуполя.

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