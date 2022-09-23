Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти відзвітували про роботу "виборчих дільниць" в місті.

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Однак насправді жодне з таких місць станом на 23 вересня не відкрилося.

Як би дивно це не звучало, окупаційна влада намагається приховати, де вона збирається відкривати ці так звані "дільниці". Це пояснюють нібито заходами безпеки. Але насправді там нічого не готово,

– наголосив Андрющенко.

Чому росіяни приховують адреси "виборчих дільниць"

За словами радника мера Маріуполя, йдеться не скільки про "дільниці" у класичному розумінні цього слова, як про місця зберігання фейкових бюлетенів.

Росіяни приховують інформацію про такі точки, адже найбільше бояться, що активізується рух спротиву, будуть спроби підриву дільниць або знищення бюлетенів,

– зазначив Андрющенко.

Він додав, що окупанти лякають людей тим, що ЗСУ збирається завдати ударів по місцях для голосування.

"Звісно, такого не буде. Ніхто не буде ризикувати життям наших цивільних маріупольців", – наголосив радник мера Маріуполя.

Псевдореферендум під дулами автоматів

Попри закриті дільниці, процес фейкового голосування за приєднання до росії у Маріуполі все ж відбувається. Містом ходять мобільні групи, у складі яких є 2 цивільних людини з бюлетенями та урною для голосування і 2 військових з автоматами.

Такі групи ходять по дворах та квартирах, навіть спиняють людей на вулиці і "пропонують" проголосувати. Зрозуміло, як люди можуть проголосувати з огляду на те, що на них спрямовані дула автоматів,

– розповів Андрющенко.

Окупанти погрожують людям

За його словами, у Маріупольському районі окупанти ходять по подвір'ях і примушують сусідів витягувати один одного з будинків, якщо самим загарбникам десь не відчиняють двері.



Окупанти змушують людей "голосувати" на вулицях / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Також в окремих населених пунктах, зокрема у Мангуші, росіяни погрожують місцевому населенню.

Окупанти попередили, що якщо хтось не голосує або голосує не так, як треба, то людину внесуть у якийсь особливий "чорний список". Зрозуміло, що йдеться про репресії та арешти,

– сказав радник мера Маріуполя.

Окупанти готують картинку для російської пропаганди

Водночас загарбники готують картинку для російського телебачення.

Для цього збирають велику кількість бюджетників-колаборантів. Десь 200 – 300 людей привезуть на одну з дільниць і відзнімуть пропагандистське кіно, нібито маріупольці радісно побігли голосували за росію,

– розповів Андрющенко.

Однак, за його словами, нічого спільного з реальністю такі відео не матимуть.

Як ухилитися від примусового "голосування"

Як зазначив радник мера Маріуполя, для тих людей, які не хочуть брати участь у псевдореферендумі, не бажано перетинатися з окупантами. Адже пряма відмова від голосування може бути дуже небезпечною.

Андрющенко порадив 2 способи, за допомогою яких маріупольці можуть уникнути примусової участі у так званому "референдумі".

По-перше, не треба відчиняти двері окупантам . Потрібно вдавати, що вас немає вдома. Двері ніхто не виламує, в окупантів немає на це часу і чергувати під дверима ніхто не буде.

. Потрібно вдавати, що вас немає вдома. Двері ніхто не виламує, в окупантів немає на це часу і чергувати під дверима ніхто не буде. Якщо людину зупинили на вулиці, то треба сказати, що вона вже проголосувала в іншому районі міста. Росіяни ходять з паперами і ніяких електронних баз даних, аби перевірити цю інформацію, немає. Як зазначив радник мера Маріуполя, ніхто не буде марнувати час на людину, яка вже начебто проголосувала.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Псевдореферендуми на окупованих територіях: коротко