Про це 24 каналу розповів військовий ТрО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він каже, що зранку 23 вересня окупанти відкрили так звані "дільниці" для голосування та відразу почали розповсюджувати брехливу інформацію, що там є натовп людей.

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За його словами, на дільницях окупанти створили масовку, яку привезли з собою. Це був театр для пропагандистських змі, щоб створити брехню.

Сергій Хлань каже, що загалом на дільницях не було абсолютно нікого, крім окупаційних "виборчих комісій", які сформували з близького кола зрадників та колаборантів.

Люди не йдуть голосувати, дільниці порожні. Тому окупанти, передбачивши це, зробили "виїзне голосування", яке освітлюється пропагандистами. На їх ресурсах картинка красива, але в реальності все не так,

– зазначив депутат.

Вже є багато повідомлень і фото, як колаборанти з "виборчих комісій" шукають людей або сидять на порожніх вулицях.

"Людей немає. Місцеві дотрималися порад влади – не виходити з квартир, вони переховуються вдома. І ми продовжуємо радити українцям не виходити з дому та не приймати участі в "голосуванні", – сказав Хлань.

Фактично на "виїзних комісіях", хоча пропагандисти не показують цього, "голосування" проходить за участю російських військових, які зі зброєю стоять і фактично під дулами автомата змушують людей проголосувати.

Крім того, окупанти склали два списки на окупованій Херсонщині, тож будуть посилені рейди до тих людей, які не брали грошову допомогу, не зверталися за гумдопомогою. Тому ще раз наголошую – краще не ходити вулицями,

– сказав депутат.

На його думку, росіяни розтягнули в часі "референдум", щоб посилити фільтраційні дії та тиск на людей, а також арешти на окупованих територіях. Саме для цього росіяни і проводять це псевдодійство.

"Ми ж розуміємо, що результати "відомі" ще до того, як росіяни анонсували і почали проводити "референдуми". Вони напишуть, що 80% людей прийшло і проголосувало за "входження Херсонщини до росії". Сумнівів немає", – відповів він.

Депутат вчергове закликав людей по можливості фіксувати злочини окупантів і "голосування" під дулами автоматів.

Хлань розповів про псевдореферендум на Херсонщині: відео



Псевдореферендум на окупованих територіях: коротко