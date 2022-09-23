Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он говорит, что утром 23 сентября оккупанты открыли так называемые "участки" для голосования и сразу начали распространять лживую информацию, что там есть толпа людей.
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По его словам, на участках кафиры создали массовку , которую привезли с собой. Это был театр для пропагандистских СМИ, чтобы создать ложь.
Сергей Хлань говорит, что в целом на участках не было абсолютно никого, кроме оккупационных "избирательных комиссий", сформировавшихся из близкого круга предателей и коллаборантов.
Люди не идут голосовать, участки пустые. Поэтому оккупанты, предусмотрев это, сделали "выездное голосование", освещаемое пропагандистами. На их ресурсах картинка красива, но в реальности все не так,
– отметил депутат.
Уже много сообщений и фото, как коллаборанты из "избирательных комиссий" ищут людей или сидят на пустых улицах.
"Людей нет. Местные придерживались советов власти - не выходить из квартир, они скрываются дома. И мы продолжаем советовать украинцам не выходить из дома и не принимать участия в "голосовании" , - сказал Хлань.
Фактически на "выездных комиссиях", хотя пропагандисты не показывают этого, "голосование" проходит с участием российских военных, которые с оружием стоят и фактически под дулами автомата заставляют людей проголосовать.
Кроме того, оккупанты составили два списка на оккупированной Херсонщине, поэтому будут усилены рейды к тем людям, которые не брали денежную помощь, не обращались за гумдомопомощью. Поэтому еще раз подчеркиваю – лучше не ходить по улицам,
– сказал депутат.
По его мнению, россияне растянули во времени "референдум", чтобы усилить фильтрационные действия и давление на людей, а также аресты на оккупированных территориях. Именно для этого россияне и проводят это псевдодействие.
"Мы же понимаем, что результаты "известны" еще до того, как россияне анонсировали и начали проводить "референдумы". Они напишут, что 80% людей пришло и проголосовало за "вхождение Херсонщины в Россию". Сомнений нет", - ответил он.
Депутат в очередной раз призвал людей по возможности фиксировать преступления кафиров и "голосование" под дулами автоматов.
Хлань рассказал о псевдореферендуме на Херсонщине: видео
Псевдореферендум на оккупированных территориях: коротко
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо отметил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав России.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что в области оккупантам якобы удалось сформировать 198 участков . Однако люди не пришли на "голосование", поэтому оккупанты устроили квартирный обход.
- Активисты движения "Желтая лента" опубликовали личные данные так называемых глав "избирательных комиссий" - их фамилии и номера мобильных телефонов, местных жителей просят звонить коллаборантам и делать их жизнь невыносимой.
- Интересно, что организацию "референдума" могут отменить два фактора – это военный и политический. В любом случае "волеизъявление", инициированное кремлем на захваченных землях, не будет иметь легитимности и будет символическим.
- В Институте изучения войны считают, что прежде всего эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию. Путин, вероятно, надеется улучшить возможности России по формированию вооруженных сил, призвав россиян уходить добровольцами.