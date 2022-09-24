В Росії контролюватимуть переміщення чоловіків

Оскільки громадяни росії мають низьку мотивацію та не готові брати участь у бойових діях на території України, місцеві воєнкоми не чекають їх добровільно, а шукають самі.

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В населених пунктах краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на основних дорогах встановлюють поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення.

"Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України" – додають у Генштабі.

Раніше президентка фонду "Вільна Бурятія" вказала, що на місцях райони, ймовірно, мають надати "планову" кількість мобілізованих. Однак, на її думку, все свідчить про те, що місцева влада не може виконати "запит".

Скільки планують мобілізувати в росії

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