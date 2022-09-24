В россии будут контролировать перемещение мужчин

Поскольку у граждан россии есть низкая мотивация и они не готовы участвовать в боевых действиях на территории Украины, местные военкомы не ждут их добровольно, а ищут сами.

Внимание В Саратове силовики жестоко избили 16-летнего и задержали женщину, которая вступилась за дочерей

В населенных пунктах краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что на основных дорогах устанавливаются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.

"Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины" – добавляют в Генштабе.

Ранее президент фонда "Свободная Бурятия" указала, что на местах районы, вероятно, должны предоставить "плановое" количество мобилизованных. Однако, по ее мнению, все говорит о том, что местные власти не могут выполнить "запрос".

Сколько планируют мобилизовать в россии

Вас также может заинтересовать – какие страны готовы впускать бегущих от мобилизации россиян: смотрите видео