Более того, правоохранители тянут к автозакам даже непричастных людей. Они обращают внимание даже на подростков, которые просто сидят на лавочке. Об этом пишет 24 канал.

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В россии тянут к автозакам без разбора

24 сентября стали показательными, в частности, случаи в Саратове и Москве, транслируемые росСМИ. Так, в Саратове полиция потребовала показать документы двух девочек, которые просто были "не в том месте не в то время", а именно на территории проведения антимобилизационного митинга.

За детей вступилась их мать и спросила, почему они должны это делать. Этого было достаточно, чтобы жестоко задержать женщину с детьми и девушку, которая заступилась за семью.

Юноше, которому всего 16 лет, повезло еще меньше. За участие в протестах против мобилизации его ударили по голове.

В Саратове полиция задержала мать двух девочек и заступившуюся за нее:

В Москве задерживали даже подростков, отдыхавших на лавочках. Так, бравые правоохранители в полном обмундировании схватили юношу 17 лет.

Что показательно и прослеживается на всех митингах в россии – рядовые свидетели произвола силовиков решительно реагируют на инциденты, а именно достают мобильные телефоны и молча снимают происходящее. Именно таков весь их протест.

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Антимобилизационные протесты россии: последние новости

В россии 7 месяцев молчали против войны, которую их государство развязало на территории Украины. Однако, когда возможность попасть на фронт и умереть за путина стала реальностью чуть ли не для каждого – начали выходить на протесты. Так, 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации, прошли первые митинги по всей россии. В тот день задержали многих россиян.

Более того, тянули в автозаки всех без разбора еще с первых дней протестов. Так, в Екатеринбурге полиция задержала людей, которые вышли за мобилизацию.

24 сентября россияне снова собрались на протесты с лозунгами "Мы не мясо". Для подавления народа власти согнали на площади силовиков, которых было больше протестующих. По состоянию на 14.30 было известно о задержании митингующих в Иркутске, Улан-Уде, Новосибирске, Хабаровске и Чите.

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