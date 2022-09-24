Ба більше, правоохоронці тягнуть до автозаків навіть непричетних людей. Так, "правоохоронці" звертають увагу навіть на підлітків, які просто сидять на лавочці. Про це пише 24 канал.

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У росії тягнуть до автозаків без розбору

24 вересня стали показовими, зокрема, випадки у Саратові та Москві, які транслювали росЗМІ. Так, у Саратові поліція вимагала показати документи двох дівчаток, які просто були "не в тому місці не у той час", а саме на території проведення антимобілізаційного мітингу.

За дітей заступилася їхня мати та запитала, чому вони повинні це робити. Цього було достатньо, щоб жорстоко затримати жінку з дітьми та дівчину, яка заступилася за сім'ю.

Юнакові, якому лише 16 років, "пощастило" ще менше. За участь у протестах проти мобілізації його вдарили прикладом по голові.

У Саратові поліція затримала матір двох дівчаток та дівчину, яка за неї заступилася: відео

У Москві ж затримували навіть підлітків, які відпочивали на лавочках. Так, браві правоохоронці у повному обмундируванні схопили юначку 17 років.

Що показово та прослідковується на усіх мітингах у росії – пересічні свідки свавілля силовиків рішуче реагують на інциденти, а саме дістають мобільні телефони та мовчки знімають усе, що відбувається. Саме такий увесь їхній протест.

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Затримання жорсткої правопорушниці у Москві: відео

Антимобілізаційні протести росії: останні новини

У росії 7 місяців мовчали проти війни, яку їхня держава розв'язала на території України. Проте коли можливість потрапити на фронт та померти за путіна стала реальністю ледь не для кожного – почали виходити на протести. Так, 21 вересня, у день оголошення часткової мобілізації, відбулися перші мітинги по всій росії. У той день затримали багатьох росіян.

Ба більше, тягнули до автозаків всіх без розбору ще з перших днів протестів. Так, в Єкатеринбурзі поліція затримала росіян, які вийшли за мобілізацію.

24 вересня росіяни знову зібралися на протести з гаслами "Ми не м'ясо". Для придушення народу влада зігнала на площі силовиків, яких було більше, ніж протестувальників. Станом на 14:30 було відомо про затримання мітингувальників в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Хабаровську та Читі.

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