У разі мобілізації, росіяни використають ті ж методи, що і в організації псевдореферендумів. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Всіх знайдуть дуже швидко"

Радник зазначив, що у Маріуполі ситуація з мобілізацією розвивається не так, як на інших територіях. Це обумовлено масштабом руйнувань у місті.

Те, що відбувається у місті, не відбувається ніде. База даних під мобілізацію повна, вона є в окупантів. Щодо всіх, не лише чоловіків. Мова про тих, хто звертався за гуманітаркою і пройшов через "фільтрацію",

– пояснив Андрющенко.

За його словами, якщо завтра стартує мобілізація, "призовників" знайдуть дуже швидко.

"Усі ці дані уточнюються. У Маріуполі з обліком, на жаль, в окупантів все гаразд, і процес буде швидким. Всі чоловіки на сьогодні працюють або на будівництві, або на "розчищуванні" міста, або на комбінаті "Ілліча"... Якщо треба зібрати чоловіків, щоб не було ніякого бунту, їх просто зганятимуть на "точку", – додав радник мера.

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На його думку, окупанти зроблять те ж саме, що й під час підготовки "референдумів".

"Людей через робочу або заводську "дисципліну" збирають в точку, формують у групи й вперед – поїхали на фронт", – переконаний чиновник.

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Скільки можуть мобілізувати

Андрющенко розповів, що росіяни можуть "легко мобілізувати від 10 тисяч людей".

Там важко сказати щодо конкретного розподілу на чоловіків та жінок, однак якщо у Маріуполі на сьогодні є близько 130 тисяч людей. З них до 70 тисяч пенсіонерів, ще до 10 тисяч непрацездатних. Ми розуміємо, що до 50 тисяч працездатного населення у Маріуполі є. Близько третини з них – це чоловіки. Ось це і є мобілізаційний резерв,

– вказав співрозмовник.

За його словами, росіяни, навіть якщо когось і мобілізують, нікого навчати не збираються.

"Гвинтівку Мосіна дали й вперед – на українські окопи. Це російська тактика, росія завжди так воювала: закидувала противника трупами, навіть коли перемагала", – вважає радник.

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Він додав, що на полі бою після артобстрілів позицій ЗСУ першими йдуть у бій мобілізовані з Донецької та Луганської областей.

"Це суто "м'ясо". Далі йдуть "не етнічні" росіяни. Лише за ними йдуть росіяни, за якими йдуть кадирівці. Тому "м'яса" росіянам треба багато", – резюмував Андрющенко.

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