Окупанти намагаються будувати опорні пункти та накопичувати техніку, щоб зупинити наступ українських сил. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Радник мера Маріуполя зазначив, що біля селища Урзуф спостерігається "дуже цікава ситуація".

Там працює артилерія. Окупанти намагаються розповісти, що це полігонні навчання, однак там чули не лише відльоти, але й прильоти. Ми сподіваємося, що ЗСУ рухаються в бік Маріуполя. Урзуф знаходиться у такій точці, де був полігон і база "Азову", Там росіяни будують свою базу й облаштовують опорний пункт на випадок наступу з боку Бердянська,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, у Маріуполі весь час спостерігаються рухи ворожої техніки.

"У суботу ми вперше бачили, що техніка поїхала в напрямку Донецька. Вона їхала з боку Бердянська – 15 танків. Потім інша колона – 7 танків та БТРи. Сьогодні зранку ми бачили техніку у зворотному рухові – виїзд на Мангуш, у бік Бердянська або Урзуфа", – додав чиновник.

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Він вказав, що техніка з позначками "кола в трикутнику" рухається здебільшого у бік Запорізької та Херсонської областей, а з позначками "z" – або залишається в місті, або рухається в бік Донецька.

"Тобто якийсь рух вже відбувається до лінії фронту... У них проблеми не лише на Луганському, але й на Донецькому напрямку. Дуже багато уваги приділяють Вугледару, де вони очікують на новий наступ ЗСУ. За нашими спостереженнями, на цій ділянці фронту окупанти намагаються зробити "концентрацію", – підкреслив радник.

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На його думку, іноді це виглядає як хаотичне намагання "заткнути діри" на фронті.

"Сподіваємось, що це свідчить про те, що наші війська роблять рухи у вірному напрямку. Й офіційна інформація від Генштабу цілком про це каже. Та й у Маріуполі ми бачимо, без перебільшень, страх і паніку окупантів. Це нас цілком влаштовує", – резюмував Андрющенко.

Ситуація в окупованому Маріуполі: що відомо

Ворог продовжує перевозити свою техніку через тимчасово окупований Маріуполь. Містяни вже повідомили, що машини загарбника отримали нові позначки.

Ситуація з "фільтрацією" громадян у Маріуполі залишається напруженою. Окупанти дуже бояться партизанів. Відомо, що у місті відкрили так звані пункти "фільтрації".

Контрнаступ ЗСУ на низці напрямків не зупиняє обертів. Тож не дивно, що на тимчасово окупованих територіях зростає спротив. У Маріуполі, наприклад, місцеві вкотре вивісили прапор України.

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