Наші військові пообіцяли звільнити Донеччину. Також вони пригадали, що наші бійці продовжують знищувати ворога.

Читайте також Дата залежить від ЗСУ: маріупольці пропонують перенести святкування Дня міста

ЗСУ пообіцяли звільнити Маріуполь

З Днем міста, перлино Українського Приазов'я. Ми йдемо до тебе. Слава Україні!

– написало Угруповання Об'єднаних сил.

У День міста військові пригадали, що саме воно на початку повномасштабного вторгнення росії дало гідну відсіч окупанту, вигравши час та відтягнувши на себе суттєву частину військ противника.

"Зараз підпільники та партизани знищують московського ворога, не даючи йому шансу почуватися в безпеці", – розповіли бійці.

Вони додали, що звільнили Слобожанщину, звільнять і Донеччину.

Наші військові привітали Маріуполь з його Днем: відео

Варто зазначити, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав: Маріуполь. Ми все повернемо".

У Маріуполі хочуть встановити новий День міста

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Маріуполі пропонують перенести День міста, який раніше відзначали 18 вересня.

Він додав, що з 2014 року дискусія щодо дати Дня міста була постійною. Адже жителі пригадують, що стара дата не мала жодного історичного значення та прив'язки і пересувалась владою, як тій тільки бажалось.

Натомість маріупольський дослідник, фотограф, журналіст Іван Станіславський пояснив, що свято треба відзначати у день звільнення Маріуполя від російської окупації. Яка саме це буде дата, залежить від ЗСУ.

Дивіться також – Маріуполь. Невтрачена надія: відео