Дискусія про те, коли саме відзначати день міста після 2014 була постійною. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він впевнений, що справжній День Міста-Героя Маріуполь буде відзначатись в день його звільнення від російських окупантів. Це стане датою народження відновленого українського Маріуполя.

Маріупольці підтримують ідею перенесення Дня міста

Першим перенести День міста запропонував маріупольський дослідник, фотограф, журналіст Іван Станіславський, пише 0629.com. Він теж вважає, що його мають святкувати у день звільнення Маріуполя від російської окупації. Яка саме це буде дата, залежить від ЗСУ.

Ініціативу підтримали в соцмережах. Зауважують, що стара дата не мала жодного історичного значення та прив’язки і пересувалась владою як тій тільки бажалось.

Спочатку День міста відзначали у другу неділю вересня.

Потім російська церква попросила перенести його, бо дата співпадала з церковним святом.

Пізніше влада не встигала робити реконструкції до свят, і відтермінувала День міста взагалі на останню неділю вересня.

Маріуполь буде звільнено

Поки нової дати немає, ЗСУ привітали незламний Маріуполь 18 вересня. В угрупованні Об'єднаних сил нагадали, що на початку повномасштабного російського вторгнення місто дало гідну відсіч окупанту, вигравши час та відтягнувши на себе суттєву частину військ противника.

Звільнили Слобожанщину, звільнимо і Донеччину! З Днем міста, перлино Українського Приазов`я. Ми йдемо до тебе,

– наголосили в ЗСУ.

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