Дискуссия о том, когда именно отмечать день города после 2014 года, была постоянной. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Важно Борьба за еду и тепло, – Андрющенко о кризисной гуманитарной ситуации в Мариуполе

Он уверен, что настоящий День города-героя Мариуполь будет отмечаться в день его освобождения от российских оккупантов. Это станет датой рождения воссозданного украинского Мариуполя.

Мариупольцы поддерживают идею переноса Дня города

Первым перенести День города предложил мариупольский исследователь, фотограф, журналист Иван Станиславский, пишет 0629.com. Он тоже считает, что его должны праздновать в день освобождения Мариуполя от российской оккупации. Какая именно это будет дата, зависит от ВСУ.

Инициативу поддержали в соцсетях. Отмечают, что старая дата не имела никакого исторического значения и привязки и передвигалась властью как только хотелось.

Первоначально День города отмечали во второе воскресенье сентября.

Затем российская церковь попросила перенести его, потому что дата совпадала с церковным праздником.

Позже власти не успевали делать реконструкции к праздникам, и отсрочили День города вообще на последнее воскресенье сентября.

Мариуполь будет освобожден

Пока новой даты нет, ВСУ поздравили несокрушимый Мариуполь 18 сентября. В группировке Объединенных сил напомнили, что в начале полномасштабного российского вторжения город дал достойный отпор оккупанту, выиграв время и оттянув на себя существенную часть войск противника.

Освободили Слобожанщину, освободим и Донетчину! С Днем города, жемчужина Украинского Приазовья. Мы идем к тебе,

– отметили в ВСУ.

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