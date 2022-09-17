Немає пального, не вистачає хліба

Зокрема, деякі з цих криз пов'язані з контрнаступом України та становищем усередині росії. Грошей не вистачає, а фінансування з росії зменшилося ще більше. Про це 24 каналу розказав радник міського

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Також у місті помітна паливна криза, немає ані бензину, ані дизельного пального, та навіть хлібна криза – є проблеми з постачанням та виготовленням хліба.

Тобто кризові ситуації наростають, і далі, за прогнозами законної влади міста, лише гіршатиме. А коли людям стане необхідним опалення, кризова ситуація буде жахливою.

Росіяни контролюють інформаційне поле

Попри неймовірно складні умови життя у місті, окупантам у Маріуполі вистачає колаборантів, аби штампувати пропагандистські відео та статті. Крім того, фсб росії контролює усі глобальні пабліки, як у Маріуполі, так і в Донецькій області. Тому інформація, яка звідти йде на російську аудиторію абсолютно відрізняється від реальності. Якщо у мережу потрапляє щось не те, вони дуже легко з цим борються.

"У нас був випадок, людина скинула нам відео про бунти, які виникають серед людей, аби їм врешті-решт відновили водо- та електропостачання, а вже ввечері всі офіційні пропагандистські канали говорили, що це фейкова новина, а людина, яка знімала, змінила у відео звуковий ряд", – розповів Андрющенко.

Українці бунтують, бо окупанти їх не розуміють

Населення Маріуполя почало все більше показувати своє незадоволення поточним станом речей. Окупанти ж не знають, що з цим робити, адже вони це – не якийсь патріотичний рух чи рух спротиву, а боротьба за забезпечення базових потреб у їжі, воді, теплі.

Радник міського голови вважає, що ситуація ускладнюється через те, що росіяни не можуть стратегічно подивитися та проаналізувати, що і до чого приводить. Вони оцінюють населення Маріуполя, та й усіх українців, базуючись на розумінні суспільства росії та російського менталітету. А це велика помилка, адже протести в росії – явище нечасте, там не заведено висловлювати свою думку та незадоволення.

"Вони явно не очікували такої реакції, тому й не знають, що з цим робити. Дуже багато було сказано про те, що головна помилка росії – намагання оцінити українців, спираючись на російський менталітет, наче ми один народ", – пояснив Андрющенко.

Колаборанти отримали бумеранг

Також він зауважив, що дивно більше не те, що росіяни не чекали бунтів, а що їх не чекали місцеві колаборанти, які протягом останніх 1,5 – 2 років саме таким чином, спираючись на цей соціальний бунтівний електорат, розхитували ситуацію усілякими тарифними мітингами та іншою маячнею.

Іронія ситуації полягає у тому, що ці самі люди, яких вони привчили виходити на вулиці, якщо щось їм не так, тепер виходять до них. І вони самі не знають, що з цим робити, – наголосив Андрющенко.

Відтак, починати розганяти чи арештовувати людей, особливо в тому режимі, що і без того є в Маріуполі – точно не вихід для окупантів та працюватиме проти них.

Якщо не робити нічого – бунтів буде ще більше. Але їх може побільшати навіть якщо виконувати якісь вимоги людей, адже населення розуміти, якщо комусь вдалося добитися свого одного разу, то вдасться знову. Тобто ситуація патова.

Чи буде в Маріуполі тепло

Наразі осінь в Україні, зокрема й у Маріуполі, не тішить теплом. Це означає, що в будинках досить швидко стане холодно і з'явиться головна проблема окупантів – опалювальний сезон.

За словами Андрющенка, його у Маріуполі може не бути взагалі, тому що колаборанти, які очолювали тепломережу та були єдиними в місті, хто розумівся, чи можливо відновити теплопостачання і як це зробити, звільнились. Тобто на сьогодні у Маріуполі при "керівництві" навіть немає людей, які дійсно розуміють, як запустити опалення.

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Житла потребують тисячі маріупольців

Також Андрющенко розповів, що щонайменше 40 тисяч мешканців Маріуполя потребують житла. Росіяни нібито зайнялися цією проблемою та зводять нові будинки замість тих, які вони самі ж зруйнували своїми обстрілами. Утім наразі мова йде лише про тисячу квартир, а те, наскільки справедливо вони їх розподілятимуть, залишається під окремим питанням.