Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що у Маріуполі великі проблеми із хлібом – його не можна купити і навіть, якщо він десь і з'являється, то дуже великі черги.

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Більшість маріупольців раніше отримували їжу через різноманітну гуманітарну допомогу – зараз її немає. Окупанти вирішили безкоштовно роздавати хліб, але він із цвіллю, це вже далеко не перший випадок,

– каже Андрющенко.

За його словами, такі ж великі черги за паливом, у місті дуже скрутно із заправкою автомобіля.

Якщо взяти до уваги й інші кризові ситуації, то така ж непроста ситуація й з вугіллям. "Місцеві намагаються хоч якось підготуватись до зими, але вугілля просто не вистачає і окупанти ставлять на нього просто захмарні ціни", – резюмує Петро Андрющенко.

Детальніше про важку ситуацію у Маріуполі: дивіться відео

Окупанти знущаються над маріупольцями та не видають гуманітарку

Загарбники у Маріуполі постійно скорочують списки людей, яким видають гуманітарну допомогу. Тепер вона видається тільки:

людям старше 65 років,

особам з інвалідністю,

а також на дітей до 3 років.

На цьому тлі у місті зростає спротив. У Маріуполі місцеві вкотре вивісили прапор України. Про сміливість українців на фоні контрнаступу ЗСУ розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що мешканці міста висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.