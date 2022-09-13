Відбудова Маріуполя не у пріоритеті окупантів, позаяк вони мають постійні технічні та фінансові труднощі. Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

Зверніть увагу В одному з районів окупованого Маріуполя прогримів вибух

Речниця Донецької ОВА зазначила, що окупанти намагалися полагодити стіни у маріупольському драмтеатрі, але фактично у ньому "живого місця не лишилось від російських авіаударів".

Це просто танці на кістках. Що робити з драматичним театром – окупанти остаточно ще не вирішили. У них немає навіть технічного рішення, що з ним робити. Звичайно, як культову споруду їм було б цікаво відновити з пропагандистської точки зору, але фінансово, так і технічно – поки що для них є труднощі,

– пояснила Ігнатченко.

За її словами, росіяни у Маріуполі неодноразово демонстрували, що вони є людьми "з психологією мародерів".

"У людей з внутрішнім моральним стрижнем кадри з "краденим" донецьким фонтаном у москві викликали б не те, що обурення, але й огиду. Для них це такий собі "празник". У Маріуполі вони теж щодня намагаються зробити собі "празник". То якийсь концерт на кістках, то якийсь парад "одного ветерана", то пам'ятник Олександру Невському", – додала представниця ОВА.

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Вона вказала, що окупанти хочуть встановити цей пам'ятник у Лівобережному районі Маріуполя, який найбільше постраждав від російської авіації.

"Вони підміняють все. Навіть з точки зору пропаганди це виглядає дико. Натомість їх це не зупиняє, вони це роблять. На жаль, є певна категорія людей, які споживають їхню пропаганду. Тим паче люди, які перебувають в окупації 8 років – їм важко взагалі оцінювати критично реальність, на них це діє цілеспрямовано", – вважає Ігнатченко.

На її думку, це ще один виклик, який постане перед Україною після звільнення всіх територій від російських загарбників.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Ситуація з "фільтрацією" громадян у Маріуполі залишається напруженою. Окупанти дуже бояться партизанів, тому розпочали так звану "другу хвилю" перевірок.

Містяни продовжують нагадувати окупантам про те, що Маріуполь – це Україна. Зокрема, спротив можна побачити навіть у громадському транспорті – там увімкнули патріотичний ролик, у якому майорить наш прапор та фігурує державна символіка.

Нещодавно у місті помітили намальовані літери "Ї". Як виявилось, це стало символом спротиву міста. російські загарбники в істериці бігають містом та намагаються замальовувати символи.

Маріупольці не втомлюються висловлювати своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями. До прикладу, вони вкотре вивісили прапор України.

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