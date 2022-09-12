Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Вибухи пролунали орієнтовно о 19:40 12 вересня.

Зауважте У Маріуполі почалася друга хвиля "фільтрації", окупанти бояться партизанів, – Андрющенко

"Бавовна" пролунала в Маріуполі

Повідомляють про вибухи в Кальміуському районі Маріуполя близько 19:40 (мовиться про 12 вересня – 24 канал). Вечір перестає бути томним,

– розповів Андрющенко.

Він також пообіцяв подробиці згодом.

В одному з районів Маріуполя вивісили український прапор

Петро Андрющенко 10 вересня повідомив, що в Маріуполі місцеві вкотре вивісили прапор України. За його словами, мешканці міста так висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.

Попри небезпеку маріупольці вкотре демонструють, що Маріуполь – це Україна. Цього разу хлопці повісили жовто-блакитний прапор на 23-му мікрорайоні,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що жителі міста щодня нагадують окупантам, що їм тут ніхто не радий.

Важливо! У Маріуполі набирає обертів мирна акція "Ї" як ще один зі способів мешканців міста продемонструвати своє небажання жити під окупацією. Її малюють всюди, де це можливо. Загарбники дуже бояться цього простого напису та замальовують його.

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