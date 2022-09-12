Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Вибухи пролунали орієнтовно о 19:40 12 вересня.
Зауважте У Маріуполі почалася друга хвиля "фільтрації", окупанти бояться партизанів, – Андрющенко
"Бавовна" пролунала в Маріуполі
Повідомляють про вибухи в Кальміуському районі Маріуполя близько 19:40 (мовиться про 12 вересня – 24 канал). Вечір перестає бути томним,
– розповів Андрющенко.
Він також пообіцяв подробиці згодом.
В одному з районів Маріуполя вивісили український прапор
Петро Андрющенко 10 вересня повідомив, що в Маріуполі місцеві вкотре вивісили прапор України. За його словами, мешканці міста так висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.
Попри небезпеку маріупольці вкотре демонструють, що Маріуполь – це Україна. Цього разу хлопці повісили жовто-блакитний прапор на 23-му мікрорайоні,
– наголосив Андрющенко.
Він додав, що жителі міста щодня нагадують окупантам, що їм тут ніхто не радий.
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