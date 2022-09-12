Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Взрывы раздались ориентировочно в 19:40 12 сентября.

Обратите внимание В Мариуполе началась вторая волна "фильтрации", оккупанты боятся партизан, – Андрющенко

"Хлопок" прозвучал в Мариуполе

Сообщают о взрывах в Кальмиусском районе Мариуполя около 19:40 (говорится о 12 сентября – 24 канале). Вечер перестает быть томным,

– рассказал Андрющенко.

Он также пообещал подробности впоследствии.

В одном из районов Мариуполя вывесили украинский флаг

Петр Андрющенко 10 сентября сообщил, что в Мариуполе местные в который раз вывесили флаг Украины. По его словам, жители города так выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.

Несмотря на опасность, мариупольцы в очередной раз демонстрируют, что Мариуполь – это Украина. На этот раз ребята повесили желто-голубое знамя в 23-м микрорайоне,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что жители города каждый день напоминают оккупантам, что им здесь никто не рад.

Важно! В Мариуполе набирает обороты мирная акция "Ї" как еще один из способов жителей города продемонстрировать свое нежелание жить под оккупацией. Ее рисуют всюду, где это возможно. Захватчики очень боятся этой простой надписи и зарисовывают ее.

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