Восстановление Мариуполя не в приоритете оккупантов, так как они испытывают постоянные технические и финансовые трудности. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

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Представитель Донецкой ОВА отметила, что оккупанты пытались починить стены в мариупольском драмтеатре, но фактически в нем "живого места не осталось от российских авиаударов".

Это просто танцы на костях. Что делать с драматическим театром – оккупанты окончательно еще не решили. У них нет даже технического решения, что с ним делать. Конечно, как культовое сооружение им было бы интересно восстановить с пропагандистской точки зрения, но финансово, так и технически – пока для них есть трудности,

– объяснила Игнатченко.

По ее словам, россияне в Мариуполе неоднократно демонстрировали, что они люди "с психологией мародеров".

"У людей с внутренним моральным стержнем кадры с "ворованным" донецким фонтаном в москве вызывали бы не то, что возмущение, но и отвращение. Для них это некий "праздник". В Мариуполе они тоже каждый день пытаются сделать себе "праздник". То какой-то концерт на костях, то какой-то парад "одного ветерана", то памятник Александру Невскому", – добавила представительница ОВА.

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Она указала, что оккупанты хотят установить этот памятник в Левобережном районе Мариуполя, наиболее пострадавшем от российской авиации.

"Они подменяют все. Даже с точки зрения пропаганды это выглядит дико. Но это их не останавливает, они это делают. К сожалению, есть определенная категория людей, которые потребляют их пропаганду. Тем более люди, которые находятся в оккупации 8 лет – им тяжело вообще оценивать критично реальность, на них это действует целенаправленно", – считает Игнатченко.

По ее мнению, это еще один вызов, который предстанет перед Украиной после освобождения всех территорий от российских захватчиков.

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