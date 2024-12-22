Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Морози в Україні
Протягом неділі, 22 грудня, в Україні від -3 до +2 градусів. Тільки у Карпатах -4 – -9 градусів. Тим часом у південних областях і Дніпропетровщині +1 – +6 градусів. У Криму +5 – +10.
Новий тиждень почнеться з посилення морозу. Втім, великих мінусів ще не буде. Вночі ще 0 – -5 градусів, вдень від -2 до +3. У східних і південних областях вночі 0 – +5 градусів, на Півдні вдень до +8 градусів.
У вівторок, 24 грудня, у західних областях 0 – -5 градусів, вдень -2 – +3 градуси. На решті території у темну пору доби від +3 до -2 градусів, вдень +3 – +8, на Півночі 0 – +5.
Тож сильного похолодання з великими морозами в Україні ще не буде.
Погода на Святвечір / Скриншот з Укргідрометцентру
За орієнтовним прогнозом на картах, на Різдво вночі у більшості областей очікується плюсова температура. Найтепліше на Півдні, зокрема, до +5 градусів.
Тим часом на Заході +1 – -1 градус, до речі, така температура очікується і вдень, лише в Ужгороді +3 – +5 градусів, у Чернівцях 0 – +2 градуси.
Вдень 25 грудня на Півдні +6 – +8, у Криму навіть до +12 градусів. На Сході й у центральній частині переважно +3 – +5, на Півночі 0 – +2 градуси.
Погода на Різдво / Скриншот з Укргідрометцентру
Де буде сніг найближчими днями
- 22 грудня на Півдні, Сході й у більшості центральних областей йтимуть дощі. На Харківщині та Луганщині – подекуди з мокрим снігом. На решті території України без опадів, тільки на крайньому Заході вдень невеликий мокрий сніг
- 23 грудня у східних та південно-східних областях очікуються невеликі дощі, у західних – подекуди невеликий мокрий сніг. На решті території опадів не буде.
- 24 грудня на Заході вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг і дощ. Також подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У Вінницькій, Одеській, Житомирській, також вночі у північних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.