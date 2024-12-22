Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Морозы в Украине
В течение воскресенья, 22 декабря, в Украине от -3 до +2 градусов. Только в Карпатах -4 – -9 градусов. Тем временем в южных областях и Днепропетровской области +1 – +6 градусов. В Крыму +5 – +10.
Новая неделя начнется с усиления мороза. Впрочем, больших минусов еще не будет. Ночью еще 0 – -5 градусов, днем от -2 до +3. В восточных и южных областях ночью 0 – +5 градусов, на Юге днем до +8 градусов.
Во вторник, 24 декабря, в западных областях 0 – -5 градусов, днем -2 – +3 градуса. На остальной территории в темное время суток от +3 до -2 градусов, днем +3 – +8, на Севере 0 – +5.
Поэтому сильного похолодания с большими морозами в Украине еще не будет.
Погода на Сочельник / Скриншот из Укргидрометцентра
По ориентировочному прогнозу на картах, на Рождество ночью в большинстве областей ожидается плюсовая температура. Теплее всего на Юге, в частности, до +5 градусов.
Между тем на Западе +1 – -1 градус, кстати, такая температура ожидается и днем, только в Ужгороде +3 – +5 градусов, в Черновцах 0 – +2 градуса.
Днем 25 декабря на Юге +6 – +8, в Крыму даже до +12 градусов. На Востоке и в центральной части преимущественно +3 – +5, на Севере 0 – +2 градуса.
Погода на Рождество / Скриншот с Укргидрометцентра
Где будет снег в ближайшие дни
- 22 декабря на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будут идти дожди. На Харьковщине и Луганщине – местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков, только на крайнем Западе днем небольшой мокрый снег
- 23 декабря в восточных и юго-восточных областях ожидаются небольшие дожди, в западных – местами небольшой мокрый снег. На остальной территории осадков не будет.
- 24 декабря на Западе ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Также местами гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В Винницкой, Одесской, Житомирской, также ночью в северных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.