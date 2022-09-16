Утім, це лише тисяча квартир, де зможуть проживати близько 2,5 тисячі людей. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Скільки маріупольців потребують житла

На його думку, це не розв'язання питання. Російська пропаганда просто показує будинки з різних ракурсів, щоб склалося відчуття ніби там глобальне будівництво.

Насправді в місті житла потребують щонайменше 40 тисяч людей,

– зазначив радник мера Маріуполя.

"Є купа питань щодо розподілу квартир у самих будинках. Принаймні 40% з цієї тисячі квартир роздадуть там, хто співпрацює з окупаційною владою – це медики, освітяни, так звані правоохоронці та люди, які працюють на окупаційну адміністрацію", – пояснив Андрющенко.

Андрющенко розповів про ситуацію з житлом в Маріуполі: дивіться відео

Як росіяни розподіляють квартири

Для простих маріупольців з цієї тисячі лишається тільки 600 квартир. Окупанти вже почали роздавати помешкання, зокрема тим, хто його навіть не потребує.

Так, першу квартиру показово отримав колаборант, який працює у маріупольському порті та з перших днів вторгнення перейшов на бік росіян. Крім того, зрадник України має будинок у Маріуполі, який майже не постраждав та придатний до проживання.

Андрющенко розповів, що освітяни, які перейшли на бік окупантів, захвилювалися на тлі інформації про арешти вчителів колаборантів на звільнених територіях України. Так, гауляйтер Маріуполя іващенко "заспокоїв їх та помахав перед обличчями 28 квартирами".

Не залежно від того, чи потрібне житло цим людям, вони просто його отримають, як бонус за зраду. Така ситуація з житлом у Маріуполі станом на сьогодні,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Яка ситуація в Маріуполі: коротко