Утім, це лише тисяча квартир, де зможуть проживати близько 2,5 тисячі людей. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Скільки маріупольців потребують житла
На його думку, це не розв'язання питання. Російська пропаганда просто показує будинки з різних ракурсів, щоб склалося відчуття ніби там глобальне будівництво.
Насправді в місті житла потребують щонайменше 40 тисяч людей,
– зазначив радник мера Маріуполя.
"Є купа питань щодо розподілу квартир у самих будинках. Принаймні 40% з цієї тисячі квартир роздадуть там, хто співпрацює з окупаційною владою – це медики, освітяни, так звані правоохоронці та люди, які працюють на окупаційну адміністрацію", – пояснив Андрющенко.
Андрющенко розповів про ситуацію з житлом в Маріуполі: дивіться відео
Як росіяни розподіляють квартири
Для простих маріупольців з цієї тисячі лишається тільки 600 квартир. Окупанти вже почали роздавати помешкання, зокрема тим, хто його навіть не потребує.
Так, першу квартиру показово отримав колаборант, який працює у маріупольському порті та з перших днів вторгнення перейшов на бік росіян. Крім того, зрадник України має будинок у Маріуполі, який майже не постраждав та придатний до проживання.
Андрющенко розповів, що освітяни, які перейшли на бік окупантів, захвилювалися на тлі інформації про арешти вчителів колаборантів на звільнених територіях України. Так, гауляйтер Маріуполя іващенко "заспокоїв їх та помахав перед обличчями 28 квартирами".
Не залежно від того, чи потрібне житло цим людям, вони просто його отримають, як бонус за зраду. Така ситуація з житлом у Маріуполі станом на сьогодні,
– зауважив радник міського голови Маріуполя.
Яка ситуація в Маріуполі: коротко
- У тимчасово окупованому Маріуполі посилюється рух опору. Російські загарбники страшенно бояться українських військових. Так, партизани поширюють чутки нібито азовці досі переховуються у місті.
- Ситуація з "фільтрацією" громадян у Маріуполі залишається напруженою. Окупанти дуже бояться партизанів, тому розпочали так звану "другу хвилю" перевірок.
- Загарбники планують депортувати непрацездатне населення з Маріуполя, розселяючи їх у росії. У кремлі планують штучно змінити національний склад, заселивши місто росіянами з депресивних регіонів. Так, чергова хвиля примусової депортації може відбутися вже цієї осені.
- В окупованому росіянами Маріуполі зберігається нестача продуктів. Люди змушені вишикуватися у довгі черги за безплатним хлібом. Утім, відомо, що його неможливо їсти, оскільки він виготовлений просто з муки та води.