Впрочем, это только тысяча квартир, где смогут проживать около 2,5 тысяч человек. Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Сейчас Мариуполь снова в кризисе, – Андрющенко сообщил о тяжелой гуманитарной ситуации
Сколько мариупольцев нуждаются в жилье
По его мнению, это не решение вопроса. Российская пропаганда просто показывает дома с разных ракурсов, чтобы сложилось ощущение, что там глобальное строительство.
На самом деле в городе в жилье нуждаются не менее 40 тысяч человек,
– отметил советник мэра Мариуполя.
"Есть куча вопросов по распределению квартир в самих домах. По крайней мере, 40% из этой тысячи квартир раздадут там, кто сотрудничает с оккупационными властями - это медики, педагоги, так называемые правоохранители и люди, работающие на оккупационную администрацию", - пояснил Андрющенко.
Андрющенко рассказал о ситуации с жильем в Мариуполе: смотрите видео
Как россияне распределяют квартиры
Для простых мариупольцев из этой тысячи остается только 600 квартир. Оккупанты уже начали раздавать квартиры, в частности тем, кто в нем даже не нуждается.
Первую квартиру показательно получил коллаборант, работающий в мариупольском порту и с первых дней вторжения перешел на сторону россиян. Кроме того, предатель Украины имеет дом в Мариуполе, почти не пострадавший и пригодный к проживанию.
Андрющенко рассказал, что перешедшие на сторону оккупантов педагоги взволновались на фоне информации об арестах учителей коллаборантов на освобожденных территориях Украины. Так, гауляйтер Мариуполя иващенко "успокоил их и помахал перед лицами 28 квартир".
Не зависимо от того, нужно ли жилье этим людям, они просто его получат как бонус за измену. Такая ситуация с жильем в Мариуполе на сегодня,
– заметил советник городского головы Мариуполя.
Какая ситуация в Мариуполе: коротко
- Во временно оккупированном Мариуполе усиливается движение сопротивления . Российские захватчики ужасно боятся украинских военных. Так, партизаны распространяют слухи, будто азовцы до сих пор скрываются в городе.
- Ситуация с фильтрацией граждан в Мариуполе остается напряженной. Оккупанты очень боятся партизан, поэтому начали так называемую "вторую волну" проверок .
- Захватчики планируют депортировать нетрудоспособное население из Мариуполя, расселяя его в России. В кремле планируется искусственно изменить национальный состав, заселив город россиянами из депрессивных регионов. Да, очередная волна принудительной депортации может произойти уже этой осенью.
- В оккупированном россиянами Мариуполе сохраняется нехватка продуктов . Люди вынуждены выстроиться в длинные очереди за бесплатным хлебом. Впрочем, известно, что его невозможно есть, поскольку он изготовлен прямо из муки и воды.