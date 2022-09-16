Впрочем, это только тысяча квартир, где смогут проживать около 2,5 тысяч человек. Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Сейчас Мариуполь снова в кризисе, – Андрющенко сообщил о тяжелой гуманитарной ситуации

Сколько мариупольцев нуждаются в жилье

По его мнению, это не решение вопроса. Российская пропаганда просто показывает дома с разных ракурсов, чтобы сложилось ощущение, что там глобальное строительство.

На самом деле в городе в жилье нуждаются не менее 40 тысяч человек,

– отметил советник мэра Мариуполя.

"Есть куча вопросов по распределению квартир в самих домах. По крайней мере, 40% из этой тысячи квартир раздадут там, кто сотрудничает с оккупационными властями - это медики, педагоги, так называемые правоохранители и люди, работающие на оккупационную администрацию", - пояснил Андрющенко.

Андрющенко рассказал о ситуации с жильем в Мариуполе: смотрите видео

Как россияне распределяют квартиры

Для простых мариупольцев из этой тысячи остается только 600 квартир. Оккупанты уже начали раздавать квартиры, в частности тем, кто в нем даже не нуждается.

Первую квартиру показательно получил коллаборант, работающий в мариупольском порту и с первых дней вторжения перешел на сторону россиян. Кроме того, предатель Украины имеет дом в Мариуполе, почти не пострадавший и пригодный к проживанию.

Андрющенко рассказал, что перешедшие на сторону оккупантов педагоги взволновались на фоне информации об арестах учителей коллаборантов на освобожденных территориях Украины. Так, гауляйтер Мариуполя иващенко "успокоил их и помахал перед лицами 28 квартир".

Не зависимо от того, нужно ли жилье этим людям, они просто его получат как бонус за измену. Такая ситуация с жильем в Мариуполе на сегодня,

– заметил советник городского головы Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе: коротко