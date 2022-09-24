В случае мобилизации россияне используют те же методы, что и в организации псевдореферендумов. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Всех найдут очень быстро"

Советник отметил, что в Мариуполе ситуация с мобилизацией развивается не так, как на других территориях. Єто обусловлено масштабом разрушений в городе.

Происходящее в городе не происходит нигде. База данных под мобилизацию полна, она есть у оккупантов. Относительно со всеми, не только мужчинами. Речь о тех, кто обращался за гуманитаркой и прошел через "фильтрацию",

– объяснил Андрющенко.

По его словам, если завтра стартует мобилизация, "призывников" найдут очень быстро.

"Все эти данные уточняются. В Мариуполе, к сожалению, у захватчиков с учетом все хорошо, и процесс будет быстрым. Все мужчины на сегодня работают либо на строительстве, либо на "зачистке" города, либо на комбинате "Ильича"... Если нужно собрать мужчин, чтобы не было никакого бунта, их просто будут сгонять на "точку", – добавил советник мэра.

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По его мнению, оккупанты сделают то же самое, что и во время подготовки "референдумов".

"Людей из-за рабочей или заводской "дисциплины" собирают в точку, формируют в группы и вперед – поехали на фронт", – убежден чиновник.

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Сколько могут мобилизовать

Андрющенко рассказал, что россияне могут "легко мобилизовать от 10 тысяч человек".

Там трудно сказать о конкретном разделении на мужчин и женщин, однако если в Мариуполе на сегодняшний день есть около 130 тысяч человек. Из них до 70 тысяч пенсионеров, еще до 10 тысяч нетрудоспособных. Мы понимаем, что до 50 тысяч трудоспособного населения в Мариуполе есть. Около трети из них – это мужчины. Вот это и есть мобилизационный резерв,

– указал собеседник.

По его словам, россияне, даже если кого-то и мобилизуют, никого учить не собираются.

"Винтовку Мосина дали и вперед – на украинские окопы. Это российская тактика. россия всегда так воевала: забрасывала противника трупами, даже когда побеждала", – считает советник.

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Он добавил, что на поле боя после артобстрелов позиций ВСУ первыми идут в бой мобилизованные из Донецкой и Луганской областей.

"Это чисто "мясо". Дальше идут "не этнические" россияне. Только за ними идут россияне, за которыми следуют кадыровцы. Поэтому "мяса" россиянам нужно много", — резюмировал Андрющенко.

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