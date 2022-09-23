Национальную акцию "Мариуполь – это Украина" планируют провести завтра 24 сентября в 12.00 во многих украинских городах. Всех желающих приобщиться приглашают приходить в центры "ЯМариуполь".

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Где и когда запланированы акции

В 12:00 переселенцы из форпоста "Азова" соберутся возле центров "ЯМариуполь", чтобы показать, что Мариуполь был, есть и будет украинским, несмотря на любые фейковые референдумы,

– отметили организаторы.

Большинство жителей Мариуполя, почти 200 тысяч человек, смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. Мариупольцы сделали выбор в пользу свободной Украины.

Впрочем, к сожалению, в оккупированном городе остаются жители, ставшие заложниками российского оккупационного войска. Они ждут деоккупацию Мариуполя украинскими защитниками и не могут выйти на акции протеста из-за смертельной опасности.

"Поэтому мариупольцы выходят, чтобы поддержать мариупольское сопротивление и громко сказать: "Мариуполь – это Украина! Так было, есть и будет!", - отметили в сообщении.

Отметим , что центры "ЯМариуполь" находятся в следующих городах: Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница, Кропивницкий, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Калуш, Черкассы и Тернополь.

В Мариуполе гуманитарный кризис

С приближением холодов гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе ухудшается . Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из-за огромного количества кризисов ухудшаются и общественные настроения. Некоторые из них связаны с контрнаступлением Украины и положением внутри России. Да, денег не хватает, а финансирование из России уменьшилось еще больше.

Также в городе заметен топливный кризис, нет ни бензина, ни дизельного горючего, и даже хлебный кризис – проблемы с поставкой и изготовлением хлеба.

То есть кризисные ситуации нарастают, и дальше, по прогнозам законных властей города, будет только ухудшаться. А когда людям станет необходимо отопление, кризисная ситуация будет ужасной.

Также Андрющенко рассказал, по меньшей мере 4 0 тысяч жителей Мариуполя нуждаются в жилье . Россияне якобы занялись этой проблемой и возводят новые дома вместо тех, которые они сами разрушили своими обстрелами. Впрочем, речь идет только о тысяче квартир, а то, насколько справедливо они будут их распределять, остается под отдельным вопросом.

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