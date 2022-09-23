Національну акцію "Маріуполь – це Україна" планують провести завтра 24 вересня о 12:00 у багатьох українських містах. Усіх охочих долучитися запрошують приходити до центрів "ЯМаріуполь".

До речі Окупаційний режим у Маріуполі набирає обертів: почалась мобілізація, на вулицях "патрулі"

Де та коли заплановані акції

О 12:00 переселенці з форпосту "Азову" зберуться біля центрів "ЯМаріуполь", щоб показати, що Маріуполь був, є та буде українським попри будь-які фейкові референдуми,

– зазначили організатори.

Більшість мешканців Маріуполя, майже 200 тисяч осіб, змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. Маріупольці зробили вибір на користь вільної України.

Втім, на жаль, в окупованому місті лишаються жителі, які стали заручниками російського окупаційного війська. Вони чекають на деокупацію Маріуполя українськими захисниками та не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку.

"Тому маріупольці виходять аби підтримати маріупольський спротив та голосно сказати: "Маріуполь – це Україна! Так було, є та буде!", – зазначили у дописі.

Зауважимо, що центри "ЯМаріуполь" є у наступних містах: Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківськ, Калуш, Черкаси та Тернопіль.

У Маріуполі гуманітарна криза

З наближенням холодів гуманітарна ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі погіршується. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що через величезну кількість криз погіршуються і суспільні настрої. Деякі з них пов'язані з контрнаступом України та становищем усередині росії. Так, грошей не вистачає, а фінансування з росії зменшилося ще більше.

Також у місті помітна паливна криза, немає ані бензину, ані дизельного пального, та навіть хлібна криза – є проблеми з постачанням та виготовленням хліба.

Тобто кризові ситуації наростають, і далі, за прогнозами законної влади міста, лише гіршатиме. А коли людям стане необхідним опалення, кризова ситуація буде жахливою.

Також Андрющенко розповів, щонайменше 40 тисяч мешканців Маріуполя потребують житла. Росіяни нібито зайнялися цією проблемою та зводять нові будинки замість тих, які вони самі ж зруйнували своїми обстрілами. Утім наразі мовиться лише про тисячу квартир, а те, наскільки справедливо вони їх розподілятимуть, залишається під окремим питанням.

Цікаво – ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині: дивіться відео