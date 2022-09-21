Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що режим справді набирає обертів, першочергово, така перевірка стосується чоловіків – мовиться про перевірку документів, вони щось там уточнюють, ймовірно для мобілізації.

Читайте також Путін оголосив часткову мобілізацію: реакція України, росіян та все, що відомо

Ці "патрулі" перевіряють особисті речі – шукають все те, чим можна намалювати нашу славнозвісну літеру Ї, яка вже стала справжнім символом спротиву,

– зазначає Андрющенко.

Радник мера Маруіполя каже, якщо стосовно когось, у цих "перевіряючих" є сумніви – вони одразу арештовують і людина зникає.

Таке посилення режиму – відповідь на кілька викликів одночасно:

ліквідація спротиву;

підготовка до мобілізації;

головне – притиснути соціальний бунт.

Раніше, за словами Андрющенка, окупанти дещо соромились застосовувати силу, але зараз вони такими репресійними методами заганяють людей у домівки.

Окупанти викрадають українських дітей у Маріуполі: дивіться відео