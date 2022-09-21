Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що режим справді набирає обертів, першочергово, така перевірка стосується чоловіків – мовиться про перевірку документів, вони щось там уточнюють, ймовірно для мобілізації.
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Ці "патрулі" перевіряють особисті речі – шукають все те, чим можна намалювати нашу славнозвісну літеру Ї, яка вже стала справжнім символом спротиву,
– зазначає Андрющенко.
Радник мера Маруіполя каже, якщо стосовно когось, у цих "перевіряючих" є сумніви – вони одразу арештовують і людина зникає.
Таке посилення режиму – відповідь на кілька викликів одночасно:
- ліквідація спротиву;
- підготовка до мобілізації;
- головне – притиснути соціальний бунт.
Раніше, за словами Андрющенка, окупанти дещо соромились застосовувати силу, але зараз вони такими репресійними методами заганяють людей у домівки.
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