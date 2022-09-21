За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кремлівським окупантам набридло імітувати роботу металургійних та вугледобувних підприємств у так званих "ДНР" та "ЛНР". Усі ці галузі стагнували з 2014 року, не приносили своїм власникам ані копійки та утримувалися виключно за рахунок дотацій з росії.

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Внаслідок того, що створення квазіреспублік відрізало їх від світового ринку, збут продукції з шахт, фабрик, металургійних та хімічних заводів зменшувався з року в рік. Тоді як імітувати роботу підприємств росії ставало все важче.

Вслід за Єнакієвським металургійним закриють Алчевський коксохім

Згідно з задумом кураторів недореспублік, найближчим часом кремль остаточно припинить підтримку підприємств та почне закривати їх одне за іншим.

Першими свою роботу мають зупинити Єнакієвський металургійний завод на Донеччині та Алчевський коксохімічний – на Луганщині. Обидва заводи до 2014 року були одними з найпотужніших в Україні, приносили непогані дивіденди, та створювали тисячі робочих місць із високою оплатою праці.

Обидва заводи до 2014 року були одними з найпотужніших в Україні, приносили непогані дивіденди, та створювали тисячі робочих місць із високою оплатою праці. Втім, зарплати в усіх галузях економіки після створення так званих "ДНР" та "ЛНР" постійно зменшувалися. Містоутворюючі підприємства перетворювалися на примари, які виробляють нікому не потрібну продукцію. Всі вони стали повністю залежними від росії, якій ані вугілля, ані метал, ані кокс не були потрібними.

Відтепер росіяни хочуть зупинити роботу підприємств, зняти з себе ярмо дотацій та вивільнити купу чоловіків для подальшої мобілізації.

Згідно з оцінкою окупантів, на заводах та шахтах на непідконтрольній Києву частинах Донбасу досі працює понад 10 тисяч осіб. Майже всі ці співробітники – чоловіки, яким пощастило отримати справжнє бронювання від участі у бойових діях. Звісно ж, їх планують мобілізувати та відправити воювати проти України. Зокрема у ГУР повідомили, що лише на Єнакієвському металургійному планують набрати до свого війська від 200 до 500 чоловіків.

Це означає не тільки те, що на Донбасі зупиниться двигун його економіки, але й те, що ще понад 10 тисяч родин втратять можливість існувати. Бо мобілізованим у "ДНР" та "ЛНР" або не платять взагалі, або перераховують якісь копійки. До того ж, всередньому вони живуть на лінії фронту 1 – 2 дні за умови активних бойових дій.

Закриття підприємств буде безповоротним

За словами експертів, майже всі заводи та шахти, які загарбники закриють, більше ніколи не зможуть відкритися та почати працювати. Адже, наприклад, металургійний завод після зупинки виробництва не підлягає відновленню без повної заміни домінної пічі. Вартість таких агрегатів коштує настільки шалених грошей, що робить витрати на відновлення нерентабельними.

Це ж саме стосується й шахт, які вимагають цілодобової роботи насосів, які відкачують грунтові води. Якщо ці насоси будуть затоплені, ніщо не врятує вугільнодобувне підприємство, адже працювати у воді вони не можуть. Купівля ж апаратів, які зможуть осушити затоплені шахти, може обійтися у мільярди доларів на кілька підприємств. З урахуванням того, що робота шахт є загалом дотаційною, економічна доцільність таких кроків є нульовою.

Тож якщо росіяни закриють підприємства, Донбас остаточно та безповоронтьо втратить все. Будь-яке його відновлення навіть після деокупації може спричинити те, що на Донеччині та Луганщині з'являться геть нові містоутворюючі підприємства, які не будть пов'язані з металургією чи видобутком вугілля.