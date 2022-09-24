Попри це, найближчими тижнями це жодним чином не вплине на ситуацію на фронті. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

Варте уваги Путін збирає воєнну "машину", яка розчавить росію, прийде "судний день", – політтехнолог

Я насправді думав, що якщо вони оголосять мобілізацію, то там вистачить клепки у голові, щоб уточнити списки призовників. А там пилосос увімкнули й загрібають усіх,

– сказав він.

В росії не зважають ані на вік, на бойовий досвід, ані на категорію, ані на стан здоров'я.

Коли нові підрозділи потраплять в Україну

За словами Поповича, щоб провести базове тренування потрібно 1 – 2 тижні. Цими військовими поповнять фронтові частини, які були розбиті на українському фронті. Їх переформують, а згодом за допомогою цих людей буде утворено лінію захисту тих територій, які вони вважатимуть своїми після проведення "референдумів".

Це десь тижнів 3 – 5. У такому часовому вимірі можна передбачити появу цих людей на фронті,

– вважає Попович.

Найімовірніше, росіяни кидатимуть ці сили саме на захист тимчасово окупованих територій. Про наступальні дії на певних напрямках України не мовиться.

Військовий оглядач зауважує, що це поповнення буде спрямоване на підтримку фронту, який в окупантів розвалюється, а також на доукомплектування фронтових частин.

Збирають "гарматне м'ясо"

Іржаві автомати, пиятика біля автобусів, сутички у літаках – у мережі чимало свідчень про те, яких "фахівців" до нас везуть.

Попович розповів, що у великих містах росії чоловік, який не хотів йти на строкову службу, міг заплатити гроші й отримати військовий квиток. Ціна питання – 150 – 450 тисяч рублів.

"Заводилася фіктивна особова справа, людина отримувала "спеціальність" – кулеметник, гранатометник, снайпер. І йшов собі гуляти. Тепер цих людей беруть в армію. Він і гадки не має, як виглядає той кулемет або гранатомет. Але питань немає – є особова справа, військовий квиток, військовозобов'язаний – тому вперед"

, – зазначив Попович.

Ба більше, відомо про випадки, коли до армії взяли 63-річного підполковника, з діабетом та ішемічною хворобою, а також чоловіка, який має 5 дітей. Прикладів, які демонструють рівень підготовки та кваліфікацію російських кадрів – безліч.

Загрозу не можна применшувати

Раніше йшлося про те, що росія має намір мобілізувати 300 тисяч військових. Наразі відомо, що в планах держави-агресорки залучити 1 мільйон. Однак потрібно розуміти: навіть зважаючи на низьку якість російських солдатів, які потраплять до України, ця кількість є дуже великою.

Якщо ці 300 тисяч прибудуть на передову, навіть погано одягнені й оснащені, з іржавими автоматами, когось з наших вони вб'ють, на жаль. Про це варто пам'ятати. У нас немає стільки народу, як у них. Тому ця мобілізація суттєво затягує війну і обіцяє нам велику кількість жертв, яку ми собі не можемо дозволити,

– підсумував Денис Попович.

Чим загрожує мобілізація 300 тисяч росіян: дивіться відео