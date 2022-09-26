Чому росіяни нарешті запротестували

Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, десь у росії завжди вміли протестувати, а десь – ні. Річ у тім, з якого приводу вони протестують, адже зараз війна нарешті прийшла в росію, до цього її тут не було.

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Війна була в телевізорі, десь когось вбивали, але значна частина росіян просто дивилася на все це, як на футбольний матч. Але зараз війна прийшла в росію, тому росія протестує,

– констатував Яковенко.

Він додав, що до цього протестувала якась частина росіян. Це були ті, хто розумів, що, коли десь вбивають людей, нормально співчувати і протестувати з цього приводу. Але таких була меншість. А зараз справа стосується вже практично кожної сім'ї, тому росіяни прокинулися.

Як розвиватимуться мітинги

За словами російського журналіста, абсолютно очевидно, що далі протести рухатимуться національними республіками, тобто масово проходитимуть там, де найбільше вбитих. Це весь Північний Кавказ, Тива, Бурятія, Якутія.

Утім, він припускає, після третьої хвилі мобілізації, яка, ймовірно, припаде на грудень і зачепить вже великі російські міста, зокрема Москву та Пітер, протести вийдуть на новий рівень.

"Я думаю, що підуть такі протести, які, зімкнувшись з неминучими протестами у війську, можуть знести путінський режим", – припустив Яковенко.

У путіна закінчується політичний ресурс

Яковенко наголосив, що сподівається, що більше, аніж на 3 хвилі мобілізації у путіна не вистачить ресурсу. Мовиться саме про політичний ресурс, бо військового вистачить надовго.

Так, як пояснив опозиціонер, політичний ресурс – це підтримка силовиків та підтримка населення, яку російський диктатор стрімко втрачає. Його проблема не лише у тому, що з оголошенням мобілізації він фактично відправляє людей на вірну смерть, а й у тому, що він слабшає.

"Путін програє. Він перестає бути переможцем, перестає бути господарем. В росії особливо не терплять програвших, не терплять лузерів, не терплять тих, від кого не пахне владою", – пояснив Яковенко.

Ось від путіна зараз пахне слабкістю, поразкою, старечою сечею. Це людина, яка явно не випромінює флюїди влади, як це було раніше. Насправді на лобі у нього вже проступив напис: "Цар несправжній",

– підсумував він.

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