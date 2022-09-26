У москві можуть зробити висновки й трохи змінити підходи щодо призову у регіонах. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Росія "не перевчиться"

Вігірінський переконаний, що у регіонах виникатимуть питання до путіна, коли із сіл мобілізовують всіх чоловіків, а у багатомільйонній москві мобілізовують всього 5 тисяч.

"У Кавказу буде відчуття справедливості, а воно там доволі загострене. Воно, як мінімум, викликає запитання щодо тих заходів, які організовують всередині росії. Це схоже на "національні чистки", які свого часу організовували за срср", – зазначив експерт.

Водночас він не вірить, що ситуація з протестами вплине на ситуацію у росії фундаментально.

Чи "запалає"? Кремль може послабити заходи, чи змінити вимоги до мобілізації. Можуть трохи її переформатувати, щоб зняти напругу. Зважаючи на те, що мобілізація – це довготривалий процес, розпланований на декілька місяців, її не зупинять. Мабуть, при стиханні акцій протесту її знову відновлять, й, можливо, це перейде у більш цивілізовані форми,

– зауважив оглядач.

На його думку, росія, яка звикла поводитись зі своїми громадянами як з бидлом, не здатна перевчитися, щоб змінити свій стиль ставлення до народу.

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Мобілізація "за планом"

Експерт вважає, що з точки зору ментальності, мешканці Петербурга, Москви та Дагестану – це абсолютно різні люди.

Ми не говоримо з вами про те, що через мітинги у Дагестані може відбутися зміна політичної верхівки у кремлі. Ми говоримо, що під впливом цих протестів може змінитися радикально позиція кремля в розумінні того, наскільки сильно вони можуть "нагнути" своє населення",

– пояснив оглядач.

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За його словами, москва може "нагинати" своїх громадян з використанням всього апарату примусу, переслідувань і покарань. Водночас він додає, що "хедлайнером" цих протестів першочергово можна розглянути главу чечні рамзана кадирова.

"Він, як глава суб'єкта росії, першим публічно говорить про те, що чеченці, нібито, свій обов'язок перед "батьківщиною" у війні виконали на 254 відсотки й що нехай інші беруть участь. Водночас "інші" у Дагестані запитують, чому росіяни забирають всіх підряд: пенсіонерів, людей з інвалідністю, невиліковно хворих, хто не підпадає під критерії", – вказав аналітик.

Водночас, на його думку, у москві кажуть, що "спецоперація йде за планом", мобілізація згідно з критеріями, "нікого зайвого" не забиратимуть, що виглядає лицемірним намаганням виправдати свої дії.

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