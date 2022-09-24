Цього не міг оминути і вже встиг засудити путінський посіпака й очільник Чечні рамзан кадиров. При цьому, саме він заявляв, що мобілізації в його регіоні не буде, бо план вже перевиконали, інформує 24 канал.

До теми Я дуже не заздрю його позиціям, – ветеран чеченської війни про кадирова

Що каже кадиров про ухилянтів

Глава Чечні, попри те, що своїх людей на мобілізацію не посилає, всіх інших надумав учити та засуджувати. У соцмережах видав пост-звернення до ухилянтів.

Можливо, на його думку, ці слова мали б мотивувати росіян йти на війну. Адже спершу кадиров пише, що нібито кожен має право не брати до рук зброю і не переходити на бік війни та насилля. Тоді називає все це казками, які вигадують, щоб уникнути призову.

І під кінець "бомба" від кадирова зривається. Він називає ухилянтів боягузами, зрадниками і навіть людьми другого сорту.

Що пишуть кадирову в коментарях

Під постом кадирова росіяни почали з нього насміхатись. Називають його клоуном і кажуть, щоб сам приклад показав. Називають його чортом і матюкаються.

Дехто каже, що нема за що воювати, а казками про "нацистів" нехай "годують" бабусь. Хтось використав сторінку кадирова, щоб продати гараж. Адже гроші росіянам зараз дуже треба. Також вказують і на те, що самі чеченці й боягузи, бо там мобілізації нема.

Ще росіяни сміються над мовою кадирова. Зокрема, дивним словом "дон", яке він постійно всюди повторює.

Мобілізація в росії

Спершу оголосили, що хочуть призвати 300 тисяч росіян. Але в реальності плани на "гарматне м'ясо" сягають понад мільйон. Принаймні, такі дані отримали журналісти.

Аналітики з Інституту з вивчення війни зауважували, що росії не вдасться створити мобілізовані резервні сили. Навіть якщо говорити про ті, які не вирізнятимуться високим рівнем бойової підготовки.

Крім того, з росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. А колишній президент Монголії звернувся до росіян із закликом не їхати на війну проти України. Він запропонував притулок бурятам, тувинцям та калмикам.

Проти мобілізації навіть Дагестан: дивіться відео