Этого не мог обойти и уже успел осудить путинский прихвостень и руководитель Чечни рамзан кадыров. При этом именно он заявлял, что мобилизации в его регионе не будет, потому что план уже перевыполнили, информирует 24 канал.
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Что говорит кадыров об уклонистах
Глава Чечни, несмотря на то, что своих людей на мобилизацию не посылает, всех остальных решил учить и осуждать. В соцсетях выдал пост-обращение к уклонистам.
Возможно, по его мнению, эти слова должны мотивировать россиян идти на войну. Ведь сначала кадыров пишет, что каждый имеет право не брать в руки оружие и не переходить на сторону войны и насилия. Тогда называет все это сказками, которые выдумывают, чтобы избежать призыва.
И под конец "бомба" от кадырова взрывается. Он называет уклонистов трусами, предателями и даже людьми второго сорта.
Что пишут кадырову в комментариях
Под постом кадырова россияне начали над ним насмехаться. Называют его клоуном и говорят, чтобы сам пример показал. Называют его чертом и матерятся.
Кто-то говорит, что не за что воевать, а сказками о "нацистах" пусть "кормят" бабушек. Кто-то использовал страницу кадирова, чтобы продать гараж. Ведь деньги россиянам сейчас очень нужны. Также указывают и на то, что сами чеченцы и трусы, потому что там мобилизации нет.
Еще россияне смеются над языком кадырова. В частности, странным словом "дон", которое он постоянно повсюду повторяет.
Мобилизация в россии
- Сначала объявили, что хотят призвать 300 тысяч россиян. Но в реальности планы на "пушечное мясо" достигают больше миллиона. По крайней мере такие данные получили журналисты.
- Аналитики из Института по изучению войны отмечали, что россии не удастся создать мобилизованные резервные силы. Даже если говорить о тех, которые не будут отличаться высоким уровнем боевой подготовки.
- Кроме того, из россии массово начали уезжать мужчины призывного возраста. А бывший президент Монголии обратился к россиянам с призывом не ехать на войну против Украины. Он предложил убежище бурятам, тувинцам и калмыкам.
Против мобилизации даже Дагестан: смотрите видео