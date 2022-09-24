Этого не мог обойти и уже успел осудить путинский прихвостень и руководитель Чечни рамзан кадыров. При этом именно он заявлял, что мобилизации в его регионе не будет, потому что план уже перевыполнили, информирует 24 канал.

К теме Я очень не завидую его позициям, – ветеран чеченской войны о кадырове

Что говорит кадыров об уклонистах

Глава Чечни, несмотря на то, что своих людей на мобилизацию не посылает, всех остальных решил учить и осуждать. В соцсетях выдал пост-обращение к уклонистам.

Возможно, по его мнению, эти слова должны мотивировать россиян идти на войну. Ведь сначала кадыров пишет, что каждый имеет право не брать в руки оружие и не переходить на сторону войны и насилия. Тогда называет все это сказками, которые выдумывают, чтобы избежать призыва.

И под конец "бомба" от кадырова взрывается. Он называет уклонистов трусами, предателями и даже людьми второго сорта.

Что пишут кадырову в комментариях

Под постом кадырова россияне начали над ним насмехаться. Называют его клоуном и говорят, чтобы сам пример показал. Называют его чертом и матерятся.

Кто-то говорит, что не за что воевать, а сказками о "нацистах" пусть "кормят" бабушек. Кто-то использовал страницу кадирова, чтобы продать гараж. Ведь деньги россиянам сейчас очень нужны. Также указывают и на то, что сами чеченцы и трусы, потому что там мобилизации нет.

Еще россияне смеются над языком кадырова. В частности, странным словом "дон", которое он постоянно повсюду повторяет.

Мобилизация в россии

Сначала объявили, что хотят призвать 300 тысяч россиян. Но в реальности планы на "пушечное мясо" достигают больше миллиона. По крайней мере такие данные получили журналисты.

Аналитики из Института по изучению войны отмечали, что россии не удастся создать мобилизованные резервные силы. Даже если говорить о тех, которые не будут отличаться высоким уровнем боевой подготовки.

Кроме того, из россии массово начали уезжать мужчины призывного возраста. А бывший президент Монголии обратился к россиянам с призывом не ехать на войну против Украины. Он предложил убежище бурятам, тувинцам и калмыкам.

Против мобилизации даже Дагестан: смотрите видео