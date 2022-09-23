Об этом 24 каналу рассказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и ветеран двух российско-чеченских войн Хусейн Исханов. Он также отметил, что фигура кадырова – это пузырь, который при малейшем повреждении лопнет.

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"Этот человек не является чем-то особенным, даже мы в своих разговорах лишний раз его пиарим, он этого не заслуживает", – говорит Исханов.

По словам ветерана чеченской войны, все, что совершает кадыров – это с подачи кремля и он только марионетка в их руках, на действия которого потом свергнут все военные преступления российской армии.

Также сегодня кадыров – сигнал для отвлечения внимания от основной проблемы. Я его знал еще с детства, это совершенно необразованный человек,

– отмечает Хусейн Исханов.

Исханов убежден, что ему дали возможность создать падишах, если можно так выразиться. "Лояльность к этому персонажу проектируют и на чеченский народ, но это неправда", – резюмирует чеченский депутат.

Подробнее об отношении настоящих чеченцев к кадырову: смотрите видео

Предатель чеченского народа рамзан кадыров выделился очередным заявлением

Глава чечни рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом по "специальной военной операции". Он заверил, что в чечне мобилизации не будет, потому что она и так "перевыполнила план" в войне против Украины в 3 раза.

Сюжет, где говорит кадыров о мобилизации, вышел в вечернем выпуске на одном из пропагандистских каналов. По словам оккупанта, в войне против Украины уже взяли 20 тысяч человек из чечни.