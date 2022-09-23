Про це 24 каналу розповів депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та ветеран двох російсько-чеченських воєн Хусейн Ісханов. Він також зазначив, що фігура кадирова – це бульбашка, яка за найменшого пошкодження лусне.

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"Ця людина не є чимось особливим, навіть ми у своїх розмовах зайвий раз його піаримо, він цього не заслуговує", – каже Ісханов.

За словами ветерана чеченської війни, все, що вчиняє кадиров – це з подачі кремля і він лише маріонетка в їх руках, на дії якого потім скинуть всі воєнні злочини російської армії.

Також, сьогодні кадиров – сигнал для відволікання уваги від основної проблеми. Я його знав ще з дитинства, це абсолютно неосвічена людина,

– зазначає Хусейн Ісханов.

Ісханов переконаний, що йому дали можливість створити падишах, якщо можна так висловитись. "Лояльність до цього персонажа проєктують і на чеченський народ, але це неправда", – резюмує чеченський депутат.

Детальніше про ставлення справжніх чеченців до кадирова: дивіться відео

Зрадник чеченського народу рамзан кадиров виокремився черговою заявою

Глава чечні рамзан кадиров провів нараду з оперативним штабом з щодо "спеціальної військової операції". Він запевнив, що в чечні мобілізації не буде, бо вона й так "перевиконала план" у війні проти України у 3 рази.

Сюжет, де кадиров говорить про мобілізацію, вийшов у вечірньому випуску на одному з пропагандистських каналів. За словами окупанта, у війні проти України вже взяли 20 тисяч людей із чечні.