Цахіагійн Елбегдорж наголосив, що саме національні меншини росії найбільше постраждали від дій владіміра путіна. То ж саме їх він і закликав виїжджати у Монголію. "Корінних москвичів" і "справжніх русскіх" таке запрошення не стосується.
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Буряти, тувинці та калмики постраждали найбільше. Вони використовувалися як гарматне м'ясо. Сотні зникли безвісти. Тисячі були вбиті. Ми, монгольці, зустрінемо вас з розкритими обіймами та серцем,
– запевнив Елбегдорж.
Також він закликав усіх росіян не боротися проти українців, а агресора владіміра путіна – не вбивати людей.
Україна – найкраща країна у світі, – експрезидент Монголії
У кадрі політик з'явився з синьо-жовтою стрічкою. Він висловив глибоке захоплення Україною й наголосив, що путіну не вдасться вбити Україну та свободу.
Елбегдорж назава Україну найкращою країною у світі, її громадян – хоробрими, а президента Володимира Зеленського – справжнім лідером.
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