Цахіагійн Елбегдорж наголосив, що саме національні меншини росії найбільше постраждали від дій владіміра путіна. То ж саме їх він і закликав виїжджати у Монголію. "Корінних москвичів" і "справжніх русскіх" таке запрошення не стосується.

Рекомендуємо Смерть за фюрера: чи зможе путін зібрати мільйонне військо і як мобілізація вплине на хід війни

Буряти, тувинці та калмики постраждали найбільше. Вони використовувалися як гарматне м'ясо. Сотні зникли безвісти. Тисячі були вбиті. Ми, монгольці, зустрінемо вас з розкритими обіймами та серцем,

– запевнив Елбегдорж.

Також він закликав усіх росіян не боротися проти українців, а агресора владіміра путіна – не вбивати людей.

Україна – найкраща країна у світі, – експрезидент Монголії

У кадрі політик з'явився з синьо-жовтою стрічкою. Він висловив глибоке захоплення Україною й наголосив, що путіну не вдасться вбити Україну та свободу.

Елбегдорж назава Україну найкращою країною у світі, її громадян – хоробрими, а президента Володимира Зеленського – справжнім лідером.

Зверніть увагу! Елбегдорж очолював Монголію з 2009 по 2007 рік. Його вважають другом України. У юності політик закінчив Львівський військово-політичний інститут за спеціальністю "Військова журналістика". У 2011 році політика нагородили Орденом Ярослава Мудрого I ступеня за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-монгольських міждержавних відносин.

Дивіться до теми – Печій розповів, навіщо путін терміново проводить мобілізацію: відео