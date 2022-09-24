Цахиагийн Элбегдорж подчеркнул, что именно национальные меньшинства россии больше всего пострадали от действий владимира путина. То их он и призвал выезжать в Монголию. "Коренных москвичей" и "настоящих русских" такое приглашение не касается.
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Буряты, тувинцы и калмыки пострадали больше всего. Они использовались как пушечное мясо. Сотни пропали без вести. Тысячи были убиты. Мы, монгольцы, встретим вас с распростертыми объятиями и сердцем,
– заверил Элбегдорж.
Также он призвал всех россиян не бороться против украинцев, а агрессора владимира путина – не убивать людей.
Украина – лучшая страна в мире, – экс-президент Монголии
В кадре политик появился с сине-желтой лентой. Он выразил глубокий восторг Украиной и подчеркнул, что путину не удастся убить Украину и свободу.
Элбегдорж называет Украину лучшей страной в мире, ее граждан – храбрыми, а президента Владимира Зеленского – настоящим лидером.
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