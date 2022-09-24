С одной стороны, весь мир увидел, как тысячи "не таких россиян" начали бежать из страны. С другой – несколько сотен "либералов" вышли на площади больших городов в знак протеста против мобилизации.

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Конечно, никакого влияния на власть митинги не оказали. Ведь "вождение хороводов и хлопанье в ладоши" никоим образом не мешают путину делать задуманное, как,собственно, и наблюдение за силовиками, методично задерживающими "протестующих". В частности, полиция задерживала даже тех, кто вышел "за россию". Несколько мужчин в нетрезвом состоянии пришли на митинг выступавших против мобилизации. Пьяные Z-патриоты кричали, что они готовы ехать на войну в Украину. Впрочем, их тоже задержали.

Более того, во время митингов 21 сентября представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.



Повестка россиянина после протестов / Фото из соцсетей

Совершенно не частичная мобилизация

Если же анализировать ситуацию с дополнительным и экстренным призывом в армию в россии, можно с уверенностью утверждать, что кремлевский диктатор принес войну в каждую семью.

Почти все, кто наряжал детей в военную форму, цеплял себе на машину современную свастику, кричал "можем повторить" и желал "смерти хохлам", теперь столкнулись с новой реальностью. Когда придется либо принудительно отдавать собственного ребенка на фронт, либо вставать с дивана и мерзнуть в окопах "как деды".

Кроме того, россияне наконец-то начали догадываться, что "спецоперация" пошла совсем не по плану. Ведь все рассказы пропагандистов и чиновников о "победах" и невероятных потерях среди украинской армии почему-то привели к тому, что на улицах "неприкосновенной" москвы свирепствуют военкомы.

Все рассказы о том, что путин с шойгу запланировали присоединить к армии "300 тысяч человек", не выдерживают никакой критики. Потому что планы захватчиков уничтожить Украину никак не изменились, а отказаться от тактики "заброса мясом" они не способны. Поэтому мобилизуют в россии гораздо больше мужчин.

Отметим, что российские СМИ со ссылкой на администрацию президента-диктатора сообщили, что тайный седьмой пункт указа путина касается количества россиян, которых планируют мобилизовать. И речь идет не о 300 тысячах человек, а о миллионе.

О том, что в россии мобилизуют значительно большее количество, свидетельствует как невероятная активность военкомов и полицейских от Владивостока до Калининграда, так и массовая рассылка повесток электронным путем во временно оккупированном Крыму.

Нет никаких сомнений в том, что по приказу путина в жернова войны будут отправлять совершенно случайных людей из всех регионов. И тех, кто действительно резервист, и больных, и многодетных, и пенсионеров. Причем уже 22 сентября в военкоматах без медкомиссий и вообще каких-либо разбирательств начали штамповать каждому пришедшему мобилизационное распоряжение, даже не давая возможности подготовиться к выезду.

Тот факт, что настоящая, а не скрытая мобилизация началась даже в Москве и Санкт-Петербурге, красноречиво свидетельствует о том, что путин окончательно пошел ва-банк и собирается воевать до последнего россиянина. Разумеется, акцент оккупанты будут делать на мобилизации жителей Крыма, а также временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. К сожалению, в этих регионах принудительная отправка мужчин на фронт может достичь уровня так называемых "днр" и "лнр".

Поэтому оставшимся украинцам на неподконтрольном Юге следует прислушиваться советов власти и срочно уехать любыми возможными маршрутами . Или изменить место жительства, запастись продуктами и договориться о том, чтобы все необходимое для жизни в течение длительного времени им будут доставлять женщины.

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Сможет ли путин собрать миллионное войско

Ответ на вопрос, провалится ли план путина пополнить свою захватническую армию, достаточно сложен. Ведь уже на следующий день после объявления мобилизации возле военкоматов можно было увидеть сотни мужчин, которые без радости, но и без сопротивления садились в автобусы и отправлялись насмерть ради фюрера. Впрочем, были и случаи, когда потенциальный груз 200 почему-то отказывался отправляться на войну. К примеру, в Дагестане дошло даже до перекрытия федеральной трассы.

Мужчины в Дагестане поссорились с поклонницей войны: смотрите видео

Однако россия – большое полицейское государство. Поэтому недовольство рабского населения никак не будет мешать режиму собрать немалое количество людей. Другой вопрос – мотивация и обеспечение такой армии.

Как показала практика с собранием третьего армейского корпуса, добровольцев для ведения войны кремлю критически не хватает. Поэтому с увеличением мобилизационных мероприятий непременно возрастет количество отказников и "уклонистов". Если раньше путин банально подкупал жителей глубинки, то сейчас повестки получают в том числе и полностью удовлетворенные жизнью россияне. Которым никак не нравится идея быть конвертируемым в белую "Ладу".

Изменит ли мобилизация ход войны в Украине

Российская армия почти за 7 месяцев боевых действий потеряла почти весь свой скелет. Тренированные подразделения были ликвидированы в лобовых атаках и при попытках захватить Киев, Харьков, Сумы и другие областные центры. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили значительное количество техники врага, что повлияло на способность россии эффективно вести наступление. Существенные проблемы захватчики испытывают со снарядами для артиллерии. Поэтому российская армия в ближайшие годы так или иначе не будет столь мощной, как это было до 24 февраля, сколько бы людей путин ни собрали во время мобилизации.

В частности, в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщили, что россия столкнется с логистическими и административными трудностями во время мобилизации даже 300 тысяч человек. Кроме того, мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Это примерно 22 миллиарда долларов. Поэтому дефицит бюджета россии продолжит расти на фоне того, что доходы агрессорки падают из-за ряда санкций.

Также следует отметить, что россия не способна обеспечить сотни тысяч человек всем необходимым снаряжением, а также должным образом подготовить их. В течение всего времени полномасштабной войны москва отправляла в зону боевых действий совершенно неслаженные подразделения "добровольцев", из-за чего все пополнения были не очень эффективными. Если путин и его приспешники будут верны себе и будут отправлять мобилизованных на войну "порциями", эффект от пополнения войск только затянет агонию россии.

Впрочем, если кремль выделит на формирование мобилизованных отрядов достаточно времени, москва так или иначе может собрать достаточно боеспособное войско. Однако и это вряд ли принесет путину хотя бы какие-то дивиденды, потому что за те полгода формирования подразделений ситуация на фронтах может существенно измениться не в пользу кремля. Ведь Украина так или иначе будет получать от стран-партнеров современное оружие, уже коренным образом изменившее ход войны.

В общем, увеличение численности вооруженных оккупантов для нашей страны, конечно, плохая новость. По крайней мере, тактически повышение количества захватчиков может доставить много хлопот бойцам ВСУ и Генштаба. Однако стратегически объявление и проведение мобилизации путину будет только мешать. Поскольку российская военная машина банально не потянет обеспечить мобилизованных всем необходимым. Ибо желание убивать украинцев в диванных воинов, которые до сих пор верят в величие россии, будет умножено на ноль первым выстрелом из HIMARS, а мотивация на войне решает немало.

К тому же совершенно точно можно утверждать, что логистика армии захватчиков не справится с возложенными на нее задачами, а те же GMLRS будут существенно ухудшать поставки всего необходимого на передовую. И это обязательно будет способствовать деморализации мобилизованных путиным россиян.