З одного боку, весь світ побачив, як тисячі "не таких росіян" почали тікати з країни. З іншого – кілька сотень "лібералів" вийшли на площі великих міст на знак протесту проти мобілізації.

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Звісно, ніякого впливу на владу мітинги не мали. Адже "водіння хороводів та плескання в долоні" у жодний спосіб не заважають путіну робити задумане, як власне і спостерігання за силовиками, що методично затримують "протестувальників". Зокрема, поліція затримувала навіть тих, хто вийшов "за росію". Декілька чоловіків у нетверезому стані прийшли на мітинг тих, хто виступав проти мобілізації. П'яні Z-патріоти кричали, що вони вже готові їхати на війну в Україну. Втім, їх теж затримали.

Ба більше, під час мітингів 21 вересня представники військкоматів не втратили можливості вручити повістки затриманим протестувальникам.



Повістка росіянина після протестів / Фото із соцмереж

Зовсім не часткова мобілізація

Якщо ж аналізувати ситуацію з додатковим та екстреним призовом до армії у росії, то можна із впевненістю стверджувати, що кремлівський диктатор приніс війну у кожну родину.

Майже всі, хто наряджав дітей у військову форму, чіпляв собі на машину сучасну свастику, кричав "можем повторить" та бажав "смерті хохлам", відтепер зіштовхнулися з новою реальністю. Коли доведеться або примусово віддавати власну дитину на фронт, або вставати з дивану та мерзнути в окопах "як діди".

Крім того, росіяни нарешті почали здогадуватися, що "спецоперація" пішла зовсім не за планом. Адже всі розповіді пропагандистів та чиновників про "перемоги" та неймовірні втрати серед української армії чомусь призвели до того, що на вулицях "недоторканої" москви лютують воєнкоми.

Всі розповіді про те, що путін із шойгу запланували долучити до війська "300 тисяч осіб", не витримують ніякої критики. Бо плани загарбників знищити Україну ніяк не змінилися, а відмовитися від тактики "закидання м'ясом" вони не здатні. То ж мобілізують у росії значно більше чоловіків.

Зауважимо, що російські ЗМІ з посиланням на адміністрацію президента-диктатора повідомили, що таємний сьомий пункт указу путіна стосується кількості росіян, яких планують мобілізувати. І мовиться геть не про 300 тисяч осіб, а про мільйон.

Про те, що у росії мобілізують значно більшу кількість осіб свідчить як неймовірна активність воєнкомів та поліцейських від Владивостока до Калінінграду, так і масова розсилка повісток електронним шляхом у тимчасово окупованому Криму.

Немає ніяких сумнівів у тому, що за наказом путіна у жорна війни відправлятимуть абсолютно випадкових людей з усіх регіонів. І тих, хто дійсно є резервістом, і хворих, і багатодітних, і пенсіонерів. При чому вже 22 вересня у військкоматах без медкомісій та взагалі будь-яких розглядів почали штампувати кожному, хто туди прийшов, мобілізаційне розпорядження, навіть не даючи можливості підготуватися до виїзду.

Той факт, що справжня, а не прихована мобілізація, почалася навіть у Москві та Санкт-Петербурзі, красномовно свідчить про те, що путін остаточно пішов ва-банк та збирається воювати до останнього росіянина. Зрозуміло, акцент окупанти робитимуть на мобілізації жителів Криму, а також тимчасово новоокупованих частин Херсонської та Запорізької областей. На жаль, у цих регіонах примусове відправлення чоловіків на фронт може сягнути рівня так званих "ДНР" та "ЛНР".

Тому українцям, що залишилися на непідконтрольному Півдні варто дослухатися порад влади та терміново виїхати будь-якими можливими маршрутами. Або ж змінити місце проживання, запастися продуктами та домовитися про те, щоб все необхідне для життя протягом тривалого часу їм доставлятимуть жінки.

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Чи зможе путін зібрати мільйонне військо

Відповідь на питання, чи провалиться план путіна поповнити свою загарбницьку армію, є достатньо складною. Адже вже наступного дня після оголошення мобілізації біля військкоматів можна було побачити сотні чоловіків, які без радості, але й без опору сідали в автобуси та відправлялися на смерть заради фюрера. Втім, були й випадки, коли потенційний "вантаж 200" чомусь відмовлявся відправлятися на війну. Наприклад, у Дагестані дійшло навіть до перекриття федеральної траси.

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Однак росія – велика поліцейська держава. Тому невдоволення рабського населення ніяким чином не заважатиме режиму зібрати чималу кількість людей. Інше питання – мотивація та забезпечення такого війська.

Як показала практика зі зборами третього армійського корпусу, добровольців для ведення війни кремлю критично не вистачає. Тож зі збільшенням мобілізаційних заходів неодмінно зросте кількість відмовників та "уклоністів". Якщо раніше путін банально підкуповував жителів глибинки, то зараз повістки отримують зокрема й цілком задоволені життям росіяни. Яким ніяк не подобається ідея бути конвертованим у білу "Ладу".

Чи змінить мобілізація хід війни в Україні

Російська армія за майже 7 місяців бойових дій втратила майже весь свій кістяк. Найтренованіші підрозділи були ліквідовані у лобових атаках та під час спроб захопити Київ, Харків, Суми та інші обласні центри. Крім того, Сили оборони України знищили значну кількість техніки ворога, що значно вплинуло на здатність росії ефективно вести наступ. Суттєві проблеми загарбники відчувають зі снарядами для артилерії. Тому російська армія найближчими роками так чи інакше не буде настільки потужною, як це було до 24 лютого, скільки б людей путін не зібрав під час мобілізації.

Зокрема, у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомили, що росія зіштовхнеться з логістичними і адміністративними труднощами під час мобілізації навіть 300 тисяч людей. Окрім того, мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно. Це приблизно 22 мільярди доларів. Тож дефіцит бюджету росії продовжить зростати на фоні того, що доходи агресорки падають через низку санкцій.

Також треба зазначити, що росія не здатна забезпечити сотні тисяч осіб всім необхідним спорядженням, а також належним чином підготувати їх. Протягом всього часу повномасштабної війни москва відправляла у зону бойових дій геть незлагоджені підрозділи "добровольців", через що всі поповнення були не дуже ефективними. Якщо путін та його поплічники не зрадять собі і відправлятимуть мобілізованих на війну "порціями", ефект від поповнення війська лише затягне агонію росії.

Втім, якщо кремль виділить на формування загонів мобілізованих достатньо часу, москва так чи інакше може зібрати достатньо боєздатне військо. Однак і це навряд принесе путіну хоча б якісь дивіденди, бо за ті пів року формування підрозділів ситуація на фронтах може суттєво змінитися не на користь кремля. Адже Україна так чи інакше отримуватиме від країн-партнерів сучасну зброю, яка вже докорінно змінила хід війни.

Загалом, збільшення чисельності озброєних окупантів для нашої країни, звісно, є поганою новиною. Принаймні тактично підвищення кількості загарбників може завдати багато клопоту бійцям ЗСУ та Генштабу. Однак стратегічно оголошення й проведення мобілізації путіну лише заважатиме. Оскільки російська військова машина банально не стягне забезпечити мобілізованих всім необхідним. Бо бажання вбивати українців у диванних воїнів, які досі вірять у велич росії, буде помножене на нуль першим пострілом з HIMARS, а мотивація на війні вирішує чимало.

До того ж абсолютно точно можна стверджувати, що логістика армії загарбників не впорається із покладеними на неї завданнями, а ті ж GMLRS суттєво погіршуватимуть постачання всього необхідного на передову. І це неодмінно сприятиме деморалізації мобілізованих путіним росіян.