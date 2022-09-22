Відповідну інформацію повідомили росЗМІ 22 вересня. Також чоловіки під воєнкоматом посварились з прихильницею "русского мира".
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У росії люди вийшли на протест
У Бабаюртівському районі Дагестану люди, які протестують проти мобілізації, перекрили федеральну трасу,
– мовиться в телеграм-каналах.
У Дагестані люди вийшли на протест: дивіться відео
Також у мережі опублікували відео, на якому прихильниця путіна переконує чоловіків, що їм треба воювати. Натомість вони пояснюють їй, що не мають причин для того, щоб помирати на війні.
Чоловіки у Дагестані посварились з прихильницею війни: дивіться відео
Також на протест 22 вересня вийшли люди в Кабардино-Балкарії, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу.
Сьогодні вранці (мовиться про 22 вересня – 2 канал) жінки зібралися біля будівлі адміністрації міста Баксана, щоби висловити протест проти мобілізації,
– мовиться в повідомленні.
Глава адміністрації Баксана хачім мамхегов переконував жінок відправити своїх родичів на війну. Проте жінки з ним не погоджувались та плакали.
У росії на протест вийшли жінки, які не хочуть втрачати чоловіків на війні: дивіться відео
У росії оголосили часткову мобілізацію: основне
- Варто пригадати, що 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, згідно з якою мають призвали орієнтовно 300 тисяч росіян.
- Люди ввечері 21 вересня подекуди вийшли на протест. Зокрема, затримали протестувальників у Москві. У Петербурзі росіян затримували та били.
- Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що у росії не протестуватимуть проти мобілізації. Адже в громадян страх перед владою перемагає страх смерті.
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