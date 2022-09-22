Відповідну інформацію повідомили росЗМІ 22 вересня. Також чоловіки під воєнкоматом посварились з прихильницею "русского мира".

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У росії люди вийшли на протест

У Бабаюртівському районі Дагестану люди, які протестують проти мобілізації, перекрили федеральну трасу,

– мовиться в телеграм-каналах.

У Дагестані люди вийшли на протест: дивіться відео

Також у мережі опублікували відео, на якому прихильниця путіна переконує чоловіків, що їм треба воювати. Натомість вони пояснюють їй, що не мають причин для того, щоб помирати на війні.

Чоловіки у Дагестані посварились з прихильницею війни: дивіться відео

Також на протест 22 вересня вийшли люди в Кабардино-Балкарії, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу.

Сьогодні вранці (мовиться про 22 вересня – 2 канал) жінки зібралися біля будівлі адміністрації міста Баксана, щоби висловити протест проти мобілізації,

– мовиться в повідомленні.

Глава адміністрації Баксана хачім мамхегов переконував жінок відправити своїх родичів на війну. Проте жінки з ним не погоджувались та плакали.

У росії на протест вийшли жінки, які не хочуть втрачати чоловіків на війні: дивіться відео

У росії оголосили часткову мобілізацію: основне

Варто пригадати, що 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, згідно з якою мають призвали орієнтовно 300 тисяч росіян.

Люди ввечері 21 вересня подекуди вийшли на протест. Зокрема, затримали протестувальників у Москві. У Петербурзі росіян затримували та били.

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що у росії не протестуватимуть проти мобілізації. Адже в громадян страх перед владою перемагає страх смерті.

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